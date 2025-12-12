«Γνωρίζουμε τι σημαίνει διαιρεμένη πατρίδα» είπε η πρόεδρος της Μολδαβίας στον Ν. Χριστοδουλίδη

«Γνωρίζουμε τι σημαίνει η πατρίδα σου να είναι διαιρεμένη», δήλωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η κ. Σάντου, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, μετέβησαν την Παρασκευή στο Δημαρχείο Λευκωσίας και περιηγήθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της περιήγησης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ερωτηθείς για τη στήριξη της Μολδαβίας στο Κυπριακό, είπε ότι ευχαρίστησε την Πρόεδρο για τη διαχρονική στάση τους στο Κυπριακό.

Η Μολδαβία, είπε, στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη λύση εντός του πλαισίου των ψηφισμάτων των ΗΕ και την ίδια στιγμή και της ΕΕ, «γι’ αυτό γίνεται και αυτή η μεγάλη προσπάθεια από πλευράς της χώρας για να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ ως μια διέξοδος, μια ασφαλιστική δικλείδα για το μέλλον της χώρας».

Η κ. Σάντου ερωτηθείσα για το Κυπριακό, είπε ότι η Μολδαβία αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα και «γνωρίζουμε τι σημαίνει η πατρίδα σου να είναι διαιρεμένη, γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι».

Πρόσθεσε ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να τυγχάνει σεβασμού και πρέπει να λύνουμε τα προβλήματα ειρηνικά.

«Είναι πολύ λυπηρό που συμβαίνει αυτό. Οι άνθρωποι πρέπει να ζουν μαζί στη χώρα τους», ανέφερε.