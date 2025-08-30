Γκουτέρες σε Σι: Η υποστήριξη της Κίνας στον πολυμερισμό είναι ζωτικής σημασίας

Ο ρόλος της Κίνας στην προάσπιση του πολυμερισμού είναι θεμελιώδης, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο μιας συνάντησης για θέματα ασφάλειας το Σάββατο.

Ο Σι, με τη σειρά του, δήλωσε ότι η Κίνα θα είναι πάντα ένας «αξιόπιστος εταίρος» των Ηνωμένων Εθνών και θα συνεχίσει να παρέχει «σταθερότητα και βεβαιότητα».

Ο Γκουτέρες βρίσκεται στην βόρεια λιμενική πόλη Τιαντζίν της Κίνας για μια συνάντηση της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης, όπου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ηγέτες από την Κεντρική Ασία, τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Νότια Ασία και τη Μέση Ανατολή θα συγκεντρωθούν με τον Σι σε μια ισχυρή επίδειξη αλληλεγγύης του Παγκόσμιου Νότου.

«Σε αυτή τη στιγμή που ο πολυμερισμός βρίσκεται υπό πυρ, η υποστήριξη της Κίνας... είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο που πρέπει να διατηρηθεί», δήλωσε, σύμφωνα με μια αναφορά των μέσων ενημέρωσης.

«Βλέπουμε νέες μορφές πολιτικής που μερικές φορές είναι δύσκολο να κατανοηθούν, που μερικές φορές μοιάζουν περισσότερο με θέατρο παρά με σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες και στις οποίες οι επιχειρήσεις και η πολιτική φαίνεται μερικές φορές να αναμιγνύονται», δήλωσε ο Γκουτέρες.

«Ο ρόλος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ως θεμελιώδους πυλώνα του πολυμερούς συστήματος είναι εξαιρετικά σημαντικός και το εκτιμούμε και το ευχαριστούμε ιδιαίτερα», πρόσθεσε.

Ο Σι υποσχέθηκε την υποστήριξη της Κίνας.

«Η Κίνα είναι πρόθυμη να εμβαθύνει τη συνεργασία της με τα Ηνωμένα Έθνη, υποστηρίζει τον κεντρικό ρόλο τους στις διεθνείς υποθέσεις και αναλαμβάνει από κοινού τις ευθύνες της για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας», δήλωσε ο Σι στον Γκουτέρες.