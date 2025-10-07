Επέτειος 7ης Οκτωβρίου 2023

Ανήμερα της δεύτερης επετείου της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε σήμερα έκκληση για άμεσο τέλος του πολέμου στη Γάζα και για την απελευθέρωση χωρίς καθυστέρηση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

«Το έχω πει ξανά και ξανά και το επαναλαμβάνω σήμερα με ακόμη πιο επείγοντα τρόπο: απελευθερώστε τους ομήρους, χωρίς όρους και αμέσως. Βάλτε τέλος στα δεινά όλων», αναφέρει το μήνυμα του Γκουτέρες στα αγγλικά, τα αραβικά και τα εβραϊκά.

«Η πρόσφατη πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί για να τεθεί τέλος σε αυτή την τραγική σύγκρουση», συνεχίζει στο μήνυμά του ο επικεφαλής του ΟΗΕ, μιλώντας για «άθλιες» συνθήκες κράτησης των ομήρων στη Γάζα.

«Μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία είναι απαραίτητες για να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία και να ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνη. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό», επέμεινε ακόμη ο Γκουτέρες, επαναλαμβάνοντας την «ακλόνητη» δέσμευση του ΟΗΕ υπέρ της ειρήνης.