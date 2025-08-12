Γκιλφόιλ: Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα αποθεώνει το ελληνικό καλοκαίρι στο Instagram (pics)

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία έχει οριστεί ως η επόμενη πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, δημοσίευσε δύο αναρτήσεις με έντονο ελληνικό χαρακτήρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη ανάρτηση, που είναι αναδημοσίευση από άλλο προφίλ, αναφέρει ότι «οι επιστήμονες ανακάλυψαν πως ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα προσθέτει στη ζωή σου δέκα επιπλέον χρόνια».

Στην εικόνα διακρίνεται ένα νησί με παραδοσιακά λευκά σπίτια και μια εκκλησία.

Η δεύτερη ανάρτηση, επίσης μια αναπαραγωγή από άλλο λογαριασμό, εικονίζει αναμμένα κεριά σε μια παλιά, πέτρινη εκκλησία και μια εικόνα της Παναγίας βρεφοκρατούσας.

Σημειώνεται ότι, η έγκριση του διορισμού της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα είναι σε εκκρεμότητα στη Γερουσία, όπως είναι ο διορισμός δεκάδων άλλων αξιωματούχων. Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο για να ακολουθήσει η εγκατάστασή της στην Ελλάδα.