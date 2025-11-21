Το σχέδιο 28 σημείων του προέδρου Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία, που διαμορφώθηκε χωρίς ουκρανική ή ευρωπαϊκή συμμετοχή, φαίνεται να ικανοποιεί κυρίως τα ρωσικά αιτήματα, ενώ θέτει το Κίεβο αντιμέτωπο με σκληρές παραχωρήσεις και μείωση στρατιωτικής ισχύος σε μια κρίσιμη στιγμή του πολέμου.

Όπως σχολιάζει το Sky News, στην ουσία, μεταμφιέζει τα ρωσικά αιτήματα ως ειρηνευτική πρόταση. Αιτήματα που η Ρωσία είχε θέσει ήδη στην κορύφωση της εισβολής της το 2022, πριν οι ήττες την αναγκάσουν να υποχωρήσει από μεγάλο μέρος της Ουκρανίας.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι με τον τρέχοντα ρυθμό προέλασης, η Ρωσία θα χρειαστεί ακόμη τέσσερα χρόνια για να καταλάβει τα εδάφη που τώρα προτείνεται απλώς να της παραδοθούν.

Το σχέδιο προτείνει επίσης περικοπή άνω του 50% του ουκρανικού στρατού και στέρηση μερικών από τα πιο αποτελεσματικά όπλα μεγάλης εμβέλειας.

Παράλληλα, θα απαγόρευε την παρουσία ξένων δυνάμεων ως ειρηνευτών στην Ουκρανία μετά την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας ειρήνης.

Το σχέδιο έρχεται σε κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, η χώρα δέχεται καταστροφικές επιθέσεις με drones, που έχουν σκοτώσει δεκάδες τις τελευταίες νύχτες. Βρίσκεται στα πρόθυρα να χάσει την κρίσιμη πόλη Ποκρόβσκ.

Ταυτόχρονα, ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει την σοβαρότερη πολιτική κρίση από την αρχή του πολέμου, με κορυφαίους αξιωματούχους να αντιμετωπίζουν καταγγελίες για διαφθορά, ενώ υπάρχει υποψία ότι οι κύριοι Γουίτκοφ και Ντμίτριεφ συνωμότησαν, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση στον Ουκρανό πρόεδρο.

Σημειώνεται ότι, υπήρξε καθολική καταδίκη και οργή στο Κίεβο για το σχέδιο Γουίτκοφ-Ντμίτριεφ. Οι πολιτικοί αντίπαλοι δεν έχουν παρά να συσπειρωθούν γύρω από τον ηγέτη εν καιρώ πολέμου, καθώς αντιμετωπίζει τέτοιες παράλογες απαιτήσεις.

Ωστόσο, υπάρχει φόβος ότι η ομάδα του Τραμπ ψάχνει τρόπους να του επιτρέψει να αποσυρθεί πλήρως από τη σύγκρουση, ρίχνοντας την ευθύνη στην ουκρανική αδιαλλαξία για την αποτυχία της διπλωματίας του.

Η Ευρώπη και η Ουκρανία δεν μπορούν να απορρίψουν εντελώς το σχέδιο και να ρισκάρουν να αποξενώσουν τον Τραμπ.

Θα κερδίσουν χρόνο και θα ελπίζουν, παρά όλα τα στοιχεία, ότι μπορεί ακόμα να πειστεί να απομονώσει το Κρεμλίνο και να ασκήσει πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμο, αντί να αναγκάσει την Ουκρανία να παραδοθεί.