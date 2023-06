Γερμανίδα ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Ρωσία - Αντιδράσεις από πολιτικούς

«Παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις στη Ρωσία από χθες το απόγευμα και βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους διεθνείς εταίρους μας», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ με ανάρτησή της στο Twitter και τόνισε ότι οι Γερμανοί υπήκοοι στη Ρωσία «θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρούν τις επικαιροποιημένες οδηγίες μας» για τις μετακινήσεις και την ασφάλειά τους. Στο υπουργείο Εξωτερικών συνεδριάζει η ομάδα διαχείρισης κρίσεων, υπό τον υφυπουργό Αντρέας Μιχαέλις.

Die Entwicklungen in Russland beobachten wir seit gestern Abend sehr aufmerksam und stehen in engstem Austausch dazu mit unseren internationalen Partnern. Deutsche Staatsangehörige in Russland sollten unbedingt unsere angepassten Reise- und Sicherheitshinweise beachten.