Συνεχής ενημέρωση

Την επιβολή μέτρων αντιτρομοκρατίας επιβάλλει η Μόσχα, καθώς κατηγορεί τον επικεφαλής της ρωσικής ομάδας μισθοφόρων Wagner, Γ. Πριγκόζιν ότι επιδιώκει να υποκινήσει εμφύλια σύγκρουση.

Από την πλευρά του ο Πριγκόζιν απειλεί σε βίντεο ότι οι άνδρες του θα αποκλείσουν πλήρως τη ρωσική πόλη Ροστόφ και θα κινηθούν προς τη Μόσχα αν ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σ. Σοϊγκού, δεν έρθει σε εκείνον.

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι οι δυνάμεις του έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους όλες τις στρατιωτικές τοποθεσίες στη Ροστόφ, τονίζοντας ότι ο ίδιος και οι άνδρες του βρίσκονται στο στρατιωτικό αρχηγείο της νότιας περιφέρειας που βρίσκεται στην πόλη.

Αναφέρει τέλος, ότι οι κινήσεις του δεν εμποδίζουν τη διεξαγωγή από τη Ρωσία αυτού που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Ο δήμαρχος της Μόσχας επέβαλε αντιτρομοκρατικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας της ρωσικής πρωτεύουσας μετά την κλιμάκωση των προηγούμενων ωρών. Ο Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι η πόλη εισάγει επίσης πρόσθετους ελέγχους στους δρόμους, αναφέρει το Reuters.

Την ίδια ώρα, το Reuters μεταδίδει ότι βίντεο στο Telegram δείχνει τον Γ. Πριγκόζιν να συνομιλεί με κορυφαίους Ρώσους στρατηγούς στο περιφερειακό στρατιωτικό αρχηγείο στο Ροστόφ.

Ο Πριγκόζιν φαίνεται να απειλεί στο βίντεο ότι οι άνδρες του θα αποκλείσουν την πόλη Ροστόφ και θα κατευθυνθούν προς τη Μόσχα, εκτός αν ο Σεργκέι Σοϊγκού και ο στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ κινηθούν προς αυτούς.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ροστόφ Βασίλι Γκολούμπεφ δήλωσε επίσης ότι όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο στο Ροστόφ-ον-Ντον έχουν ακυρωθεί.

Οι δημοτικές συγκοινωνίες στην πόλη λειτουργούσαν «αλλά τα δρομολόγια γύρω από το κέντρο της πόλης έχουν αλλάξει», ανέφερε στο Telegram.

Οι προαστιακές συγκοινωνίες από το Αζόφ, το Μπατάισκ και το Ακσάι λειτουργούν κανονικά. Υπάρχουν προσωρινοί περιορισμοί στο Ταγκανρόγκ [πόλη-λιμάνι], καθώς και στα βόρεια του Ροστόφ.

Επιπλέον, ο επικεφαλής της Wagner διεμήνυσε πως ο ίδιος και οι «25.000» άνδρες του είναι έτοιμοι να πεθάνουν για «την πατρίδα», για να «απελευθερώσουν τον ρωσικό λαό» από τη στρατιωτική ιεραρχία εναντίον της οποίας στασίασε.

«Είμαστε όλοι έτοιμοι να πεθάνουμε, και οι 25.000. Και μετά θα υπάρξουν άλλοι 25.000. Επειδή θα πεθάνουμε για την πατρίδα, θα πεθάνουμε για τον ρωσικό λαό, που πρέπει να απελευθερωθεί από αυτούς που βομβαρδίζουν άμαχο πληθυσμό», ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε νέο ηχητικό μήνυμα που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram.

Νωρίτερα, είχε ανακοινώσει πως μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο.

«Ελικόπτερο άνοιξε πυρ εναντίον πολιτικής οχηματοπομπής, καταρρίφθηκε από μονάδες της Wagner», ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αν ο ισχυρισμός αυτός αληθεύει.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Πριγκόζιν υποστήριξε σε προηγούμενο ηχητικό μήνυμά του ότι ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου, ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, έδωσε διαταγή να βομβαρδιστούν μονάδες της Wagner παρότι κινούνταν ανάμεσα σε πολιτικά οχήματα.

Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο νέες ομοβροντίες πυραύλων εναντίον της Ουκρανίας. Ήδη, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, εκρήξεις ήχησαν στο Κίεβο και στη Χαρκίβ (ανατολικά), ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο πόλεων, καθώς έχει κηρυχθεί συναγερμός σε όλη την Ουκρανία.

«Η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση στην πρωτεύουσα», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου μέσω της πλατφόρμας Telegram.

«Στην Ντνίπρο, σπίτια καταστράφηκαν εντελώς. Υπάρχει τεράστιος κρατήρας έπειτα από έκρηξη. Υπάρχουν θύματα», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Μπόρις Φιλάτοφ.

Παράλληλα, οδήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για «εκρήξεις» στη συνοικία Σολομιάνσκι, διαβεβαιώνοντας ότι «όλες οι υπηρεσίες [άμεσης βοήθειας] στάλθηκαν επιτόπου».

O επικεφαλής της πολιτικοστρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Σερχίι Πόπκο ανέφερε πως η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε «πάνω από είκοσι πυραύλους στον εναέριο χώρο» γύρω από την πρωτεύουσα.

Έπεσαν όμως συντρίμμια προκαλώντας καταστροφές και πυρκαγιά σε πολυκατοικία 24 ορόφων. Σύμφωνα με τον κ. Πόπκο, υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες.

Νωρίτερα, εν τω μεταξύ, δυνάμεις της Wagner εισέβαλαν, σύμφωνα με τον Πριγκόζιν, απο την Ουκρανία στη Ρωσία, κατευθύνθηκαν κοντά στο Ροστόφ και ήταν ετοιμες να συγκρουστούν με τον ρωσικό στρατό, λίγες ωρες μετα τις κατηγορίες του Κρεμλίνου εναντίον του για ένοπλη ανταρσία.

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB, κάλεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass τους μισθοφόρους της Wagner, να αγνόησουν τις διαταγές του και να τον συλλάβουν.

Σε έκκλησή του ο αρχηγός των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, Σεργκέι Σουροβίκιν, κάλεσε τους μισθοφόρους να επιστρέψουν στα στρατόπεδά τους, μετά από πληροφορίες ότι κατευθύνονται προς τη νότια ρωσική πόλη Ροστόφ-ον-Ντον, κοντά στο μέτωπο με την Ουκρανία.

Είχε προηγηθεί η έναρξη έρευνας από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας FSB σε βάρος του αρχηγού της Wagner με την κατηγορία της «οργάνωσης ένοπλης εξέγερσης». Κατά τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, διέταξε πυραυλική επίθεση σε στρατόπεδο της Wagner στην επαρχία Ροστόφ, σκοτώνοντας, όπως υποστήριξε δίχως να παράσχει αποδείξεις, 2.000 άνδρες του, με τον ίδιο να φτάνει στο σημείο να καλεί σε στάση κατά του ρωσικού στρατού.

«Πέθανε τεράστιος αριθμός μαχητών της Wagner, το επόμενο βήμα ανήκει σε εμάς», είπε ο Πριγκόζιν κατηγορώντας τον Σεργκέι Σοιγκού ότι συντόνισε την επίθεση από το Ροστόφ. «Όταν έμαθε ότι ξεκινάω με τα παλικάρια μου για να τον βρω, μπήκε στα ελικόπτερα και το έβαλε στα πόδια», ανέφερε σε ηχητικά μηνύματα, προσθέτοντας ότι «το κακό που έφερε η στρατιωτική ηγεσία της χώρας πρέπει να τερματιστεί».

Ενήμερος για τις εξελίξεις είναι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, «και όλα τα αναγκαία μέτρα λαμβάνονται», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πριγκόζιν ανήγγειλε ότι θα ηγηθεί μίας «πορείας για τη δικαιοσύνη», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καλεί σε πραξικόπημα κατά δήλωσή του, για να σημάνει συναγερμός στη Μόσχα και η FSB να ανακοινώσει άμεσα τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας σε βάρος του. Τεθωρακισμένα έβγαιναν λίγο αργότερα στους δρόμους της Μόσχας κα του Ροστόφ.

To υπουργείο Άμυνας διέψευσε οποιαδήποτε επίθεση κατά βάσης της Wagner και απαίτησε να σταματήσει ο Πριγκόζιν τις «παράνομες ενέργειες», ενώ την ίδια στιγμή ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας σε κυβερνητικά κτήρια, εγκαστάσεις μεταφορών και κομβικά σημεία στη Μόσχα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης που στηρίζουν τον Πριγκόζιν εμφανίζουν μισθοφόρους της Wagner να κινούνται ήδη προς το Ροστόφ. Ο στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν, διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, του οποίου την ηγεσία είχε επαινέσει ο Πριγκόζιν κατά το παρελθόν, τον κάλεσε να «σταματήσει τα κονβόι» και να επιστρέψουν οι μισθοφόροι στις βάσεις τους. «Έχουμε το ίδιο αίμα, είμαστε πολεμιστές», ανέφερε.

«Αυτό είναι μία πισώπλατη μαχαιριά στη χώρα και τον πρόεδρο», ανέφερε την ίδια στιγμή ο αντιστράτηγος Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, καλώντας τους μαχητές του Πριγκόζιν να σταματήσουν οποιαδήποτε εξέγερση. «Αυτό είναι πραξικόπημα», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Σε ηχητικό μήνυμα που αναρτήθηκε στο Telegram, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε ότι «το κακό που κουβαλά η ρωσική στρατιωτική ηγεσία πρέπει να σταματήσει», συνεχίζοντας: «Όσοι σκότωσαν τους άνδρες μας και πήραν δεκάδες χιλιάδες ζωές Ρώσων στρατιωτών θα τιμωρηθούν».

Σε «κήρυξη πολέμου» εναντίον των αντιπάλων του στον ρωσικό στρατό, ο Πριγκόζιν διαμήνυσε ότι ελέγχει 25.000 άνδρες για να προσθέσει ότι «οι στρατηγικές μας εφεδρείες είναι ολόκληρος ο στρατός και ολόκληρη η χώρα»... «Μαζί θα καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό το χάος στη χώρα. Όποιος θέλει ας συμμετάσχει. Πρέπει να τελειώσουμε αυτό το χάος», διακήρυξε.

«Σας ζητώ να μην αντισταθείτε. Όποιος το κάνει θα θεωρηθεί απειλή και θα εξουδετερωθεί. Αυτό ισχύει για όλα τα σημεία ελέγχου και την αεροπορία στο δρόμο μας. [...] «Η προεδρική εξουσία, η κυβέρνηση, η αστυνομία και η ρωσική φρουρά θα λειτουργήσουν ως συνήθως. Δεν πρόκειται για στρατιωτικό πραξικόπημα, αλλά για πορεία δικαιοσύνης. Οι ενέργειές μας δεν παρεμβαίνουν στα στρατεύματα με κανέναν τρόπο», είπε.

«Παρακολουθούμε [σ.σ. την κατάσταση]» ήταν το μονολεκτικό tweet που ήλθε από το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας λίγο πριν τα ξημερώματα του Σαββάτου.

We are watching.

Η Μόσχα, η περιφέρεια του Ροστόφ, που γειτονεύει με την Ουκρανία, και αυτή του Λίπετσκ ανακοίνωσαν σήμερα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας λόγω της εξέγερσης της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner.

«Βάσει των πληροφοριών που μας έρχονται, αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μόσχα με στόχο να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας», αναφέρει ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Στο νότιο τμήμα της Ρωσίας, στην περιφέρεια του Ροστόφ, όπου η Wagner δηλώνει ότι έχουν φτάσει δυνάμεις της, οι αρχές έχουν απευθύνει έκκληση οι κάτοικοι να μείνουν στα σπίτια τους.

