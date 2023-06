Ρωσία: Βομβαρδισμοί σε δεξαμενή καυσίμων αποθήκης πετρελαίου στην Βορονέζ (vid)

Ο κυβερνήτης της περιοχής Βορονέζ της Ρωσίας δήλωσε το Σάββατο ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να σβήσουν μια φλεγόμενη δεξαμενή καυσίμων σε μια αποθήκη πετρελαίου.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες εξοπλισμού εργάζονται στο σημείο, δήλωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Γκούσεφ, στο Telegram.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter, διακρίνεται μια δεξαμενή πετρελαίου έξω από την Βορονέζ, να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, σαν αποτέλεσμα των μαχών μεταξύ των αντρών της Wagner και των ρωσικών στρατευμάτων. Αναφορές θέλουν η δεξαμενή να «χτυπήθηκε» από ρωσικό ελικόπτερο.

Νωρίτερα το Σάββατο, μια ρωσική πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι μαχητές του Βάγκνερ είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ, περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό αυτό.

Επίσης, οι δυνάμεις της Wagner φέρεται να κατέρριψαν ένα αεροσκάφος γενικής χρήσης Antonov AN-24 του ρωσικού στρατού πάνω από τη Βορονέζ.

Μάχες γίνονται, σύμφωνα με αναφορές, σε αυτοκινητόδρομους και γέφυρες έξω από την πόλη Βορονέζ. Μάλιστα, κατά πληροφορίες, χτυπήθηκε ένα αυτοκίνητο οικογένειας, με τον άντρα να σκοτώνεται ακαριαία, ενώ η γυναίκα και η κόρη τραυματίστηκαν σοβαρά.

In Boguchar in the Voronezh region, the Russian Guard shot a car with civilians. They thought that it was Wagner. It was a family from Rostov taking their daughter to a competition in Moscow.

The man (driver) died immediately, and his wife and daughter were seriously injured. The… pic.twitter.com/98ucmQiZMG