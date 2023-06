Wagner VS Πούτιν: Ερευνα σε βάρος του Πριγκόζιν για υποκίνηση σε ανταρσία - Συναγερμός στην Μόσχα

Έρευνα σε βάρος του Γεβγκένι Πριγκόζιν για υποκίνηση σε ανταρσία «ανοίγει» η FSB, αφότου ο αρχηγός της διαβόητης Wagner κήρυξε «πόλεμο» στην ανώτατη στρατιωτική διοίκηση, κατηγορώντας το υπουργείο Άμυνας για επίθεση κατα δυνάμεων του μισθοφορικού στρατού επί ρωσικού εδάφους -λίγες μόλις ώρες αφότου είχε επί της ουσίας αποδομήσει ολόκληρο το αφήγημα της εισβολής στην Ουκρανία.

Ενήμερος για τις εξελίξεις είναι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, «και όλα τα αναγκαία μέτρα λαμβάνονται», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σε μία δραματική κλιμάκωση στη μακρά σύγκρουση του αρχηγού του διαβόητου μισθοφορικού στρατού με τον υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, και το Γενικό Επιτελείο, ο Πριγκόζιν κατηγόρησε το βράδυ της Παρασκευής τη στρατιωτική διοίκηση ότι έπληξε με πύραυλο βάση της Wagner στη νότια επαρχία Ροστόφ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πολλά θύματα μεταξύ των ανδρών του.

Ο ίδιος ανήγγειλε ότι θα ηγηθεί μίας «πορείας για τη δικαιοσύνη», χωρίς να καλεί σε πραξικόπημα κατά δήλωσή του, για να σημάνει συναγερμός στη Μόσχα και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) να ανακοινώσει άμεσα τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας σε βάρος του. To υπουργείο Άμυνας διέψευσε οποιαδήποτε επίθεση κατά βάσης της Wagner και απαίτησε να πάψουν οι «παράνομες ενέργειες».

Σε ηχητικό μήνυμα που αναρτήθηκε στο Telegram, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε ότι «το κακό που κουβαλά η ρωσική στρατιωτική ηγεσία πρέπει να σταματήσει», συνεχίζοντας: «Όσοι σκότωσαν τους άνδρας μας και πήραν δεκάδες χιλιάδες ζωές Ρώσων στρατιωτών [στον πόλεμο στην Ουκρανία] θα τιμωρηθούν».

«Σας ζητώ να μην αντισταθείτε. Όποιος το κάνει θα θεωρηθεί απειλή και θα καταστραφεί. Αυτό ισχύει για όλα τα σημεία ελέγχου και την αεροπορία στο δρόμο μας. [...] «Η προεδρική εξουσία, η κυβέρνηση, η αστυνομία και η ρωσική φρουρά θα λειτουργήσουν ως συνήθως. Δεν πρόκειται για στρατιωτικό πραξικόπημα, αλλά για πορεία δικαιοσύνης. Οι ενέργειές μας δεν παρεμβαίνουν στα στρατεύματα με κανέναν τρόπο», είπε.

Τόνισε όμως πως έχει 25.000 άνδρες πιστούς σε αυτόν, για να προσθέσει ότι «οι στρατηγικές μας εφεδρείες είναι ολόκληρος ο στρατός και ολόκληρη η χώρα»...

Τόνοι μελάνης έχουν χυθεί για τον Γεβγκένι Πριγκόζιν αφότου βγήκε από τη σκιά για να βρεθεί με τον διαβόητο μισθοφορικό στρατό της Wagner στην πρώτη γραμμή του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. O ρόλος του ήταν και παραμένει αινιγματικός, όπως και οι πραγματικές προθέσεις του. Έχει πολιτικές φιλοδοξίες ο κατάδικος επί σοβιετικής εποχής; Προκαλεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν ή είναι πιόνι του;

Γιατί ήταν (έως τώρα τουλάχιστον) ο μόνος που απολάμβανε... ασυλίας για διαρκή ξεσπάσματα κατά του υπουργείου Άμυνας, του τακτικού στρατού και της ελίτ που στη Ρωσία του Πούτιν θα είχαν οδηγήσει οποιονδήποτε άλλον στη φυλακή;

Δημοσιεύματα επί δημοσιευμάτων έχουν αφιερωθεί τους τελευταίους μήνες στον ανοιχτό «πόλεμο» του Γεβγκένι Πριγκόζιν με τον Σεργκέι Σοϊγκού, τους εκβιασμούς ότι θα αποσύρει τη Wagner από το Μπαχμούτ εάν δεν λάβει πυρομαχικά, τις «φωνές» για γενική επιστράτευση και τις δημόσιες προειδοποιήσεις ότι οι φράξιες του Κρεμλίνου καταστρέφουν τη χώρα και έρχεται επανάσταση όπως το 1917 στη Ρωσία εάν η ελίτ «δεν σοβαρευτεί».

Ωστόσο, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο, ο αιμοβόρος Πριγκόζιν ήλθε μέσω (30λεπτου) βίντεο την Παρασκευή (λίγες ώρες πριν καλέσει σε εξέγερση) να καταρρίψει ολόκληρο το ρωσικό αφήγημα της εισβολής στην Ουκρανία, κατηγορώντας ευθέως τον υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, ως υπαίτιο για την εισβολή στην Ουκρανία και για εξαπάτηση του ρωσικού λαού και του ίδιου του Πούτιν.

Ο Πριγκόζιν είπε πως το το Κίεβο δεν απειλούσε τη Ρωσία με επίθεση, ενώ δήλωσε επίσης πως η ουκρανική αντεπίθεση δεν αποτυγχάνει, όπως επιχειρεί να προβάλλει το υπουργείο Άμυνας, αλλά αντίθετα οι Ρώσοι στρατιώτες οπισθοχωρούν.

Prigozhin confirms that Russia’s pretext for the war was made up lies:



"On 24 February there was nothing extraordinary happening there. Now the Ministry of Defence is trying to deceive the public (more)

pic.twitter.com/1weDI6nzEF