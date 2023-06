Πριγκόζιν: Η Ρωσία θα έχει σύντομα νέο πρόεδρο

«Κανείς από εμάς δεν πρόκειται να παραδοθεί επειδή έδωσε διαταγή ο Πούτιν», δήλωσε ο επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, απαντώντας στο διάγγελμα του Ρώσου προέδρου.

«Δεν θέλουμε πια να ζει η χώρα άλλο με διαφθορά, ψεύδη και γραφειοκρατία», πρόσθεσε, σε μια ευθεία βολή κατά του Κρεμλίνου.

«Ο Πούτιν έκανε τη λάθος επιλογή. Όλα τα χειρότερα γι' αυτόν. Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο», υποστήριξε.

«Ήταν λάθος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να με κατηγορήσει για προδοσία», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως «δεν είμαστε προδότες, είμαστε Ρώσοι πατριώτες».

Wagner PMC Telegram channel:



"Putin made the wrong choice. All the worse for him. Soon we will have a new president" pic.twitter.com/o8I7gKCcnl