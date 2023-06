Τις εκτιμήσεις τους για τις πρόσφατες ραγδαίες εξελίξεις στη Ρωσία καταγράφουν διεθνείς αναλυτές, πολλοί από τους οποίους δεν αποκλείουν ακόμα και ενδεχόμενη εμφύλια σύρραξη στη χώρα, όπως αναφέρουν στη Figaro.

«Εφόσον ο Πούτιν αντιτίθεται στη Βάγκνερ και η Βάγκνερ επιμένει, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης», έγραψε στο Twitter ο ερευνητής του IFRI Ντμίτρι Μίνιτς, ειδικός στον ρωσικό στρατό. «Και να σκεφτεί κανείς ότι η Βάγκνερ σχεδιάστηκε για να υπονομεύσει ξένα κράτη», πρόσθεσε ο συγγραφέας του βιβλίου, Pensée et culture stratégiques russes, du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine.

«Η αντιπαλότητα του Prigozhin με τον ρωσικό στρατό τον έκανε να κλειστεί στον εαυτό του. Το στοίχημά του μου φαίνεται να είναι μια πράξη απελπισίας, αν και πολλά θα εξαρτηθούν από το αν ο Πριγκόζιν ενεργεί μόνος του ή αν θα τον πλαισιώσουν άλλα σημαντικά πρόσωπα», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός στρατιωτικός αναλυτής Μάικλ Κόφμαν, διευθυντής του προγράμματος ρωσικών μελετών στο Κέντρο Ναυτικής Ανάλυσης και συνεργάτης του Κέντρου για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια.

Επίσης, πρόσθεσε: «Είμαι επιφυλακτικός για το αν αυτό θα έχει καλό τέλος για τον ίδιο ή για την Βάγκνερ. Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας λαμβάνουν σαφώς σοβαρά υπόψη την απειλή του Πριγκόζιν. Θα περιμένω να δω αν η Βάγκνερ κινητοποιηθεί, αν αναπτυχθεί και αν κάποιος σημαντικός τον ακολουθήσει. Όλα δείχνουν ότι θα είναι ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο».

