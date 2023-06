Ρωσία: Οι αντιδράσεις της Δύσης για το «πραξικόπημα» της Βάγκνερ κατά του Πούτιν

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Ρωσία, με την παρακίνηση σε ανταρσία κατά του ρωσικού στρατού από τον επικεφαλής της μισθοφορικής ομάδας Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με ανακοινώσεις τους δήλωσαν πως παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου ότι το ρωσικό κράτος αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ασφάλειά του το τελευταίο διάστημα, καθώς, όπως πρόσθεσε, οι δυνάμεις της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner φαίνεται να κινούνται προς τη Μόσχα.

«Τις επόμενες ώρες, η πίστη των δυνάμεων ασφαλείας της Ρωσίας και ιδιαίτερα της Ρωσικής Εθνοφρουράς θα παίξει κεντρικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση. Αυτό αντιπροσωπεύει την πιο σημαντική πρόκληση στο ρωσικό κράτος το τελευταίο διάστημα», επισημαίνει η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών στην τακτική της ενημέρωση.

[4/5] Further Wagner units are moving north through Vorenezh Oblast, almost certainly aiming to get to Moscow. With very limited evidence of fighting between Wagner and Russian security forces, some have likely remained passive, acquiescing to Wagner.