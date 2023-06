Συνεχής ενημέρωση

Ρωσικά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ σε φάλαγγα οχημάτων της Wagner στον αυτοκινητόδρομο έξω από την πόλη Βορονέζ στη νότια Ρωσία.

Λίγο νωρίτερα, ο ρωσικός στρατός έπληξε δεξαμενή πετρελαίου στην ίδια πόλη, ενώ οι μισθοφόροι υποστηρίζουν ότι έχουν καταλάβει την πόλη Ροστόφ και έχουν στόχο την προώθηση στη Μόσχα.

Η ρωσική πρωτεύουσα έχει μετατραπεί σε «φρούριο» έπειτα από την ανταρσία των δυνάμεων του Γ. Πριγκόζιν και την άμεση επιβολή καθεστώτος αντιτρομοκρατίας για την προστασία της, εν μέσω διογκούμενης απειλής για εμφύλια σύρραξη.

Μύδρους εκτόξευσε ο Πούτιν σε διάγγελμά του, κάνοντας λόγο για προδοσία, ενώ ο Πριγκόζιν ξεκαθάρισε ότι δεν θα παραδοθεί.

Μάχες έξω από τη Βορονέζ

Σύμφωνα με το Reuters, ρωσικά ελικόπτερα έπληξαν τη φάλαγγα οχημάτων της Wagner που κινείται στον αυτοκινητόδρομο Μ4 έξω από τη Βορονέζ.

⚡️The Russian Air Force has reportedly struck at the fuel depot in #Voronezh, where #Wagner PMC troops were reported, to deprive them of access to fuel, local media reported. pic.twitter.com/IfXch2ncty — KyivPost (@KyivPost) June 24, 2023

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να κατασβήσουν τις φλόγες που ξέσπασαν σε μια δεξαμενή καυσίμων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Tanks, apparently belonging to Wagner, aiming their gun at the military headquarters in Russia's Rostov-on-Don pic.twitter.com/x76Orafp3g — BNO News (@BNONews) June 24, 2023

Νωρίτερα σήμερα, ρωσική πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει επίσης στο Reuters ότι οι μαχητές της Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή.

Η Βορονέζ βρίσκεται στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στη Μόσχα και την πόλη Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές.

Αναστέλλεται η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μόσχοβα

Εν τω μεταξύ, η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μόσχοβα, που διασχίζει τη ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα, ανεστάλη προσωρινά σήμερα εν εν μέσω της ένοπλης ανταρσίας από την Wagner, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σομπιάνιν τόνισε σε ξεχωριστή του ανακοίνωση ότι δεν έχουν τεθεί περιορισμοί για τις μετακινήσεις αυτοκινήτων και φορτηγών που εισέρχονται και εξέρχονται από την ρωσική πρωτεύουσα, σημειώνοντας ώστοσο ότι οι έλεγχοι ασφαλείας έχουν ενισχυθεί.

Δραματικό διάγγελμα από Πούτιν

Δραματικό διάγγελμα απηύθυνε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ ενημέρωσε τους προέδρους της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, του Ουζμπεκιστάν, Σαβκάτ Μιρζιγιάγιεφ και του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ για τις εξελίξεις και με τον Πριγκόζιν πάντως να δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την ανταρσία.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, καθώς και η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κάλεσαν τους Ρώσους να συσπειρωθούν γύρω από τον Πούτιν.

Ο Τσετσένος ηγέτης, Ραμζάν Καντίροφ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες να βοηθήσουν στην πάταξη της ανταρσίας της Wagner, χρησιμοποιώντας σκληρές μεθόδους, αν χρειαστεί.

Την ίδια ώρα, η Kyiv Post, ουκρανική εφημερίδα, μοιράστηκε πλάνα τα οποία, όπως ανέφερε, δείχνουν πανό που προέτρεπε του πολίτες να ενταχθούν στη Wagner, να ξηλώνεται σε ρωσική πόλη.

Meantime, banners urging people to join the #Wagner PMC are being torn down in Russian cities. pic.twitter.com/yPHcQHzyYH — KyivPost (@KyivPost) June 24, 2023

Σύμφωνα με ρωσική πηγή ασφαλείας που επικαλείται το Reuters, οι μισθοφόροι μαχητές της Wagner έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη-«κλειδί», για τις επιθέσεις στην Ουκρανία, Βορονέζ, περίπου 500 χιλιόμετρα (310 μίλια) νότια της Μόσχας.

La carte de situation sur la rébellion armée de Wagner en Russie ⤵ pic.twitter.com/DV7FKjqkwi — Le Figaro (@Le_Figaro) June 24, 2023

Έκτακτο διάγγελμα Πούτιν

Με έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του απευθύνθηκε στον ρωσικό λαό ο Ρώσος πρόεδρος, το πρωί του Σαββάτου, κάνοντας λόγο για «προδοσία» και προειοδοποιώντας ότι όσοι πήραν μέρος στην ανταρσία θα τιμωρηθούν, καθώς και ότι η απάντηση της Μόσχας θα είναι σκληρή. Παράλληλα παραδέχτηκε ότι «η κατάσταση είναι δύσκολη».

BREAKING: In a recorded address, Vladimir Putin says the Wagner group rebellion is a 'criminal adventuristic campaign' and "equivalent to armed mutiny".



He says: "It is an attempt to subvert us from inside. This is treason."



Latest: https://t.co/X3flQUBL0r



📺 Sky 501 pic.twitter.com/iaIgz7YASc — Sky News (@SkyNews) June 24, 2023

Η Ρωσία δίνει «την πιο σκληρή μάχη για το μέλλον της», τόνισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Είπε ότι η «ένοπλη ανταρσία» της Wagner ήταν «μαχαιριά στην πλάτη» για τη χώρα.

Παραδέχθηκε ότι το ρωσικό έργο «εμποδίζεται» από την ένοπλη εξέγερση κατά του καθεστώτος του.

Αναγνώρισε ότι μία «δύσκολη» κατάσταση εκτυλίσσεται στη νότια πόλη Ροστόφ, όπου η μισθοφορική ομάδα έχει θέσει υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές εγκαταστάσεις-κλειδιά σε μια προσπάθεια να εκδιώξει τα ανώτατα στελέχη του ρωσικού στρατού.

«Θα ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Ροστόφ», δήλωσε ο Πούτιν. «Παραμένει δύσκολο και το έργο των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών στην πραγματικότητα εμποδίζεται».

Χαρακτήρισε την εξέγερση προδοσία και είπε ότι όποιος πήρε τα όπλα εναντίον του ρωσικού στρατού θα τιμωρηθεί. Υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τη Ρωσία, καθώς και ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «έχουν λάβει τις απαραίτητες εντολές» και ότι θα ληφθούν «αποφασιστικά μέτρα» για τη σταθεροποίηση της κατάστασης.

«Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να υπερασπιστώ τη χώρα μου ... Και όσοι οργάνωσαν ένοπλη εξέγερση θα λογοδοτήσουν. Όσους έχουν παρασυρθεί σε αυτό, σας καλώ να σταματήσετε τις εγκληματικές σας ενέργειες», διαμήνυσε.

«Τα προσωπικά συμφέροντα οδήγησαν στην προδοσία της χώρας μας και του σκοπού για τον οποίο αγωνίζονται οι ένοπλες δυνάμεις μας», κατέληξε ο Πούτιν.

Νωρίτερα, και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε απευθύνει έκκληση στους μαχητές της Wagner να εγκαταλείψουν τον επικεφαλής της, Γ. Πριγκόζιν.

Πριγκόζιν: Δεν θα παραδοθούμε

Από την πλευρά του ο Πριγκόζιν, στην πρώτη του αντίδραση μετά το διάγγελμα Πούτιν ανέφερε ότι ο ίδιος και οι άνδρες του δεν θα παραδοθούν.

«Δεν θέλουμε πια να ζει η χώρα άλλο με διαφθορά, ψεύδη και γραφειοκρατία», πρόσθεσε, σε μια ευθεία βολή κατά του Κρεμλίνου.

«Ο Πούτιν έκανε τη λάθος επιλογή. Όλα τα χειρότερα γι' αυτόν. Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο», υποστήριξε.

«Ήταν λάθος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να με κατηγορήσει για προδοσία», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως «δεν είμαστε προδότες, είμαστε Ρώσοι πατριώτες».

Wagner PMC Telegram channel:



"Putin made the wrong choice. All the worse for him. Soon we will have a new president" pic.twitter.com/o8I7gKCcnl — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

Νωρίτερα, είχε απειλήσει σε βίντεο ότι οι άνδρες του θα κινηθούν προς τη Μόσχα αν ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σ. Σοϊγκού, δεν έρθει σε εκείνον.

Ισχυρίστηκε δε ότι οι δυνάμεις του έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους όλες τις στρατιωτικές τοποθεσίες στη ρωσική πόλη Ροστόφ, τονίζοντας ότι ο ίδιος βρίσκεται στο στρατιωτικό αρχηγείο της νότιας περιφέρειας στην εν λόγω πόλη.

Ανέφερε τέλος, ότι οι κινήσεις του δεν εμποδίζουν τη διεξαγωγή από τη Ρωσία αυτού που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Armed law enforcers in front of the "Wagner" PMC office in St. Petersburg. pic.twitter.com/vaovJI0b3Y — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

«Μόλις τώρα αρχίζουν όλα στη Ρωσία»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι «η αδυναμία της Ρωσίας είναι προφανής» και ότι όσο περισσότερο η Μόσχα διατηρεί τα στρατεύματα και τους μισθοφόρους της στην Ουκρανία, τόσο περισσότερο χάος θα προσκαλέσει πίσω στην πατρίδα της.

Νωρίτερα, ανώτερος σύμβουλος του Ζελένσκι χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ρώσου μισθοφόρου ηγέτη ως «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» και σχολίασε ότι «μόλις τώρα αρχίζουν όλα στη Ρωσία».

«Η διάσπαση μεταξύ των ελίτ είναι πάρα πολύ εμφανής. Το να συμφωνούμε και να προσποιούμαστε ότι όλα έχουν διευθετηθεί δεν θα λειτουργήσει», έγραψε στο Twitter ο Μιχαήλο Ποντόλιακ.

«Κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να χάσει: είτε ο Πριγκόζιν... είτε ο συλλογικός "αντι-Πριγκόζιν"», πρόσθεσε.

#Prigozhin's (#Wagner) counter-terrorist operation on the territory of #Russia has already led to the capture of #Rostov, several federal highways, the headquarters of the Southern District and "#SMO." The events gained widespread publicity in Russia and even an insulting legal… pic.twitter.com/2nNoxizcvP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κάλεσε από την πλευρά του τη διεθνή κοινότητα να «εγκαταλείψει την ψευδή ουδετερότητα» απέναντι στη Ρωσία και να παράσχει στο Κίεβο όλα τα όπλα που χρειάζεται για να απωθήσει τις δυνάμεις της Μόσχας από το ουκρανικό έδαφος.

Those who said Russia was too strong to lose: look now. Time to abandon false neutrality and fear of escalation; give Ukraine all the needed weapons; forget about friendship or business with Russia. Time to put an end to the evil everyone despised but was too afraid to tear down. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 24, 2023

«Αυτοί που έλεγαν ότι η Ρωσία είναι πολύ ισχυρή για να χάσει: κοιτάξτε τώρα», έγραψε στο Twitter ο Κουλέμπα. «Ώρα να εγκαταλείψουμε την ψευδή ουδετερότητα και τον φόβο της κλιμάκωσης- να δώσουμε στην Ουκρανία όλα τα απαραίτητα όπλα- να ξεχάσουμε τη φιλία ή τις επιχειρήσεις με τη Ρωσία».

«Ώρα να βάλουμε τέλος στο κακό που όλοι απεχθάνονταν αλλά φοβόντουσαν να το γκρεμίσουν», τόνισε ο ίδιος.

Βρετανία: «Η Ρωσία αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πρόκληση»

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι το ρωσικό κράτος αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση ασφαλείας των τελευταίων ετών, έπειτα από αυτό που, όπως είπε, φαίνεται να είναι κίνηση των δυνάμεων του Ομίλου Wagner προς τη Μόσχα.

«Τις επόμενες ώρες, η αφοσίωση των δυνάμεων ασφαλείας της Ρωσίας, και ιδιαίτερα της ρωσικής Εθνοφρουράς, θα είναι το κλειδί για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση. Πρόκειται για την πιο σημαντική πρόκληση για το ρωσικό κράτος τον τελευταίο καιρό», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας σε τακτική ενημέρωση των μυστικών υπηρεσιών.

Η Εσθονία ενισχύει την ασφάλεια στα ρωσικά σύνορα

Η Εσθονία έχει ενισχύσει την ασφάλεια των συνόρων της και προτρέπει τους πολίτες να μην ταξιδεύουν σε κανένα σημείο της γειτονικής Ρωσίας, δήλωσε το Σάββατο η πρωθυπουργός της χώρας, Κάγια Κάλας.

«Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία άμεση απειλή για τη χώρα μας», έγραψε η Κάλας στο Twitter.

Estonia is closely following the development of the situation in Russia and exchanging information with allies.



I can assure that there is no direct threat to our country.



Border security has been strengthened. I also urge our people not to travel to any part of Russia. — Kaja Kallas (@kajakallas) June 24, 2023

ΕΕ, ΝΑΤΟ Μακρόν και Σολτς «παρακολουθούν τις εξελίξεις» στη Ρωσία

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε το Σάββατο ότι «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση στη Ρωσία και βρίσκεται σε επαφή με τους συναδέλφους του ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εταίρους της G7.

«Είναι σαφώς εσωτερικό ρωσικό ζήτημα», ανέφερε στο Twitter ο Μισέλ. Είπε επίσης ότι η υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία και τον πρόεδρό της, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι «ακλόνητη».

Closely monitoring the situation in Russia as it unfolds.



In touch with European leaders and @G7 partners.



This is clearly an internal Russian issue.



Our support for Ukraine and @ZelenskyyUa is unwavering. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 24, 2023

Το ΝΑΤΟ «παρακολουθεί την κατάσταση» στη Ρωσία, δήλωσε εκπρόσωπος της διατλαντικής στρατιωτικής συμμαχίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Ρωσία, ανακοίνωσε επίσης το προεδρικό μέγαρο. «Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υποστήριξη προς την Ουκρανία», ανέφερε το Ελιζέ.

Παράλληλα, και η κυβέρνηση του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο εκπρόσωπος του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης.

«Παρακολουθούμε στενά τα γεγονότα στη Ρωσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ταξιδιωτική οδηγία Βερολίνου: Να αποφεύγετε το κέντρο της Μόσχας

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας ενημέρωσε το Σάββατο τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν την πόλη Ροστόφ και τη γύρω περιοχή καθώς και το κέντρο της Μόσχας μέχρι νεωτέρας λόγω των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στη Ρωσία.

«Στη Μόσχα πρέπει να αποφεύγονται οι κρατικές, ιδίως οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το κέντρο της πόλης πρέπει να αποφεύγεται μέχρι νεωτέρας. Οι οδηγίες των ρωσικών αρχών ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούνται με κάθε κόστος», αναφέρεται στις επικαιροποιημένες ταξιδιωτικές συμβουλές.

Αντιτρομοκρατικά μέτρα στη Μόσχα

Παράλληλα, ο δήμαρχος της Μόσχας επέβαλε αντιτρομοκρατικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας της ρωσικής πρωτεύουσας. Ο Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι η πόλη εισάγει επίσης πρόσθετους ελέγχους στους δρόμους, αναφέρει το Reuters.

Την ίδια ώρα, το Reuters μεταδίδει ότι βίντεο στο Telegram δείχνει τον Γ. Πριγκόζιν να συνομιλεί με κορυφαίους Ρώσους στρατηγούς στο περιφερειακό στρατιωτικό αρχηγείο στο Ροστόφ.

Ο Πριγκόζιν φαίνεται να απειλεί στο βίντεο ότι οι άνδρες του θα αποκλείσουν την πόλη Ροστόφ και θα κατευθυνθούν προς τη Μόσχα, εκτός αν ο Σεργκέι Σοϊγκού και ο στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ κινηθούν προς αυτούς.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ροστόφ Βασίλι Γκολούμπεφ δήλωσε επίσης ότι όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο στο Ροστόφ-ον-Ντον έχουν ακυρωθεί.

Οι δημοτικές συγκοινωνίες στην πόλη λειτουργούσαν «αλλά τα δρομολόγια γύρω από το κέντρο της πόλης έχουν αλλάξει», ανέφερε στο Telegram.

Οι προαστιακές συγκοινωνίες από το Αζόφ, το Μπατάισκ και το Ακσάι λειτουργούν κανονικά. Υπάρχουν προσωρινοί περιορισμοί στο Ταγκανρόγκ [πόλη-λιμάνι], καθώς και στα βόρεια του Ροστόφ.

«Έτοιμοι να πεθάνουμε για να απελευθερώσουμε τον ρωσικό λαό»

Ο επικεφαλής της Wagner διεμήνυσε πως ο ίδιος και οι «25.000» άνδρες του είναι έτοιμοι να πεθάνουν για «την πατρίδα», για να «απελευθερώσουν τον ρωσικό λαό» από τη στρατιωτική ιεραρχία εναντίον της οποίας στασίασε.

«Είμαστε όλοι έτοιμοι να πεθάνουμε, και οι 25.000. Και μετά θα υπάρξουν άλλοι 25.000. Επειδή θα πεθάνουμε για την πατρίδα, θα πεθάνουμε για τον ρωσικό λαό, που πρέπει να απελευθερωθεί από αυτούς που βομβαρδίζουν άμαχο πληθυσμό», ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε νέο ηχητικό μήνυμα που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram.

Νωρίτερα, είχε ανακοινώσει πως μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο.

«Ελικόπτερο άνοιξε πυρ εναντίον πολιτικής οχηματοπομπής, καταρρίφθηκε από μονάδες της Wagner», ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αν ο ισχυρισμός αυτός αληθεύει.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Πριγκόζιν υποστήριξε σε προηγούμενο ηχητικό μήνυμά του ότι ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου, ο Βαλέρι Γκερασίμοφ, έδωσε διαταγή να βομβαρδιστούν μονάδες της Wagner παρότι κινούνταν ανάμεσα σε πολιτικά οχήματα.

Νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο νέες ομοβροντίες πυραύλων εναντίον της Ουκρανίας. Ήδη, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, εκρήξεις ήχησαν στο Κίεβο και στη Χαρκίβ (ανατολικά), ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο πόλεων, καθώς έχει κηρυχθεί συναγερμός σε όλη την Ουκρανία.

«Η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση στην πρωτεύουσα», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου μέσω της πλατφόρμας Telegram.

«Στην Ντνίπρο, σπίτια καταστράφηκαν εντελώς. Υπάρχει τεράστιος κρατήρας έπειτα από έκρηξη. Υπάρχουν θύματα», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Μπόρις Φιλάτοφ.

Παράλληλα, οδήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για «εκρήξεις» στη συνοικία Σολομιάνσκι, διαβεβαιώνοντας ότι «όλες οι υπηρεσίες [άμεσης βοήθειας] στάλθηκαν επιτόπου».

O επικεφαλής της πολιτικοστρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Σερχίι Πόπκο ανέφερε πως η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε «πάνω από είκοσι πυραύλους στον εναέριο χώρο» γύρω από την πρωτεύουσα.

Έπεσαν όμως συντρίμμια προκαλώντας καταστροφές και πυρκαγιά σε πολυκατοικία 24 ορόφων. Σύμφωνα με τον κ. Πόπκο, υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες.

Το χρονικό της «εμφύλιας κλιμάκωσης»

Νωρίτερα, εν τω μεταξύ, δυνάμεις της Wagner εισέβαλαν, σύμφωνα με τον Πριγκόζιν, απο την Ουκρανία στη Ρωσία, κατευθύνθηκαν κοντά στο Ροστόφ και ήταν ετοιμες να συγκρουστούν με τον ρωσικό στρατό, λίγες ωρες μετα τις κατηγορίες του Κρεμλίνου εναντίον του για ένοπλη ανταρσία.

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB, κάλεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass τους μισθοφόρους της Wagner, να αγνόησουν τις διαταγές του και να τον συλλάβουν.

Σε έκκλησή του ο αρχηγός των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, Σεργκέι Σουροβίκιν, κάλεσε τους μισθοφόρους να επιστρέψουν στα στρατόπεδά τους, μετά από πληροφορίες ότι κατευθύνονται προς τη νότια ρωσική πόλη Ροστόφ-ον-Ντον, κοντά στο μέτωπο με την Ουκρανία.

Είχε προηγηθεί η έναρξη έρευνας από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας FSB σε βάρος του αρχηγού της Wagner με την κατηγορία της «οργάνωσης ένοπλης εξέγερσης». Κατά τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, διέταξε πυραυλική επίθεση σε στρατόπεδο της Wagner στην επαρχία Ροστόφ, σκοτώνοντας, όπως υποστήριξε δίχως να παράσχει αποδείξεις, 2.000 άνδρες του, με τον ίδιο να φτάνει στο σημείο να καλεί σε στάση κατά του ρωσικού στρατού.

«Πέθανε τεράστιος αριθμός μαχητών της Wagner, το επόμενο βήμα ανήκει σε εμάς», είπε ο Πριγκόζιν κατηγορώντας τον Σεργκέι Σοιγκού ότι συντόνισε την επίθεση από το Ροστόφ. «Όταν έμαθε ότι ξεκινάω με τα παλικάρια μου για να τον βρω, μπήκε στα ελικόπτερα και το έβαλε στα πόδια», ανέφερε σε ηχητικά μηνύματα, προσθέτοντας ότι «το κακό που έφερε η στρατιωτική ηγεσία της χώρας πρέπει να τερματιστεί».

Ο Πριγκόζιν ανήγγειλε ότι θα ηγηθεί μίας «πορείας για τη δικαιοσύνη», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καλεί σε πραξικόπημα κατά δήλωσή του, για να σημάνει συναγερμός στη Μόσχα και η FSB να ανακοινώσει άμεσα τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας σε βάρος του. Τεθωρακισμένα έβγαιναν λίγο αργότερα στους δρόμους της Μόσχας κα του Ροστόφ.

To υπουργείο Άμυνας διέψευσε οποιαδήποτε επίθεση κατά βάσης της Wagner και απαίτησε να σταματήσει ο Πριγκόζιν τις «παράνομες ενέργειες», ενώ την ίδια στιγμή ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας σε κυβερνητικά κτήρια, εγκαστάσεις μεταφορών και κομβικά σημεία στη Μόσχα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης που στηρίζουν τον Πριγκόζιν εμφανίζουν μισθοφόρους της Wagner να κινούνται ήδη προς το Ροστόφ. Ο στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν, διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, του οποίου την ηγεσία είχε επαινέσει ο Πριγκόζιν κατά το παρελθόν, τον κάλεσε να «σταματήσει τα κονβόι» και να επιστρέψουν οι μισθοφόροι στις βάσεις τους. «Έχουμε το ίδιο αίμα, είμαστε πολεμιστές», ανέφερε.

«Αυτό είναι μία πισώπλατη μαχαιριά στη χώρα και τον πρόεδρο», ανέφερε την ίδια στιγμή ο αντιστράτηγος Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, καλώντας τους μαχητές του Πριγκόζιν να σταματήσουν οποιαδήποτε εξέγερση. «Αυτό είναι πραξικόπημα», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Σε ηχητικό μήνυμα που αναρτήθηκε στο Telegram, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε ότι «το κακό που κουβαλά η ρωσική στρατιωτική ηγεσία πρέπει να σταματήσει», συνεχίζοντας: «Όσοι σκότωσαν τους άνδρες μας και πήραν δεκάδες χιλιάδες ζωές Ρώσων στρατιωτών θα τιμωρηθούν».

Σε «κήρυξη πολέμου» εναντίον των αντιπάλων του στον ρωσικό στρατό, ο Πριγκόζιν διαμήνυσε ότι ελέγχει 25.000 άνδρες για να προσθέσει ότι «οι στρατηγικές μας εφεδρείες είναι ολόκληρος ο στρατός και ολόκληρη η χώρα»... «Μαζί θα καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό το χάος στη χώρα. Όποιος θέλει ας συμμετάσχει. Πρέπει να τελειώσουμε αυτό το χάος», διακήρυξε.

«Σας ζητώ να μην αντισταθείτε. Όποιος το κάνει θα θεωρηθεί απειλή και θα εξουδετερωθεί. Αυτό ισχύει για όλα τα σημεία ελέγχου και την αεροπορία στο δρόμο μας. [...] «Η προεδρική εξουσία, η κυβέρνηση, η αστυνομία και η ρωσική φρουρά θα λειτουργήσουν ως συνήθως. Δεν πρόκειται για στρατιωτικό πραξικόπημα, αλλά για πορεία δικαιοσύνης. Οι ενέργειές μας δεν παρεμβαίνουν στα στρατεύματα με κανέναν τρόπο», είπε.

«Παρακολουθούμε [σ.σ. την κατάσταση]» ήταν το μονολεκτικό tweet που ήλθε από το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας λίγο πριν τα ξημερώματα του Σαββάτου.

We are watching. — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 23, 2023

Ρωσία: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στη Μόσχα και άλλες πόλεις λόγω Wagner

Η Μόσχα, η περιφέρεια του Ροστόφ, που γειτονεύει με την Ουκρανία, και αυτή του Λίπετσκ ανακοίνωσαν σήμερα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας λόγω της εξέγερσης της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner.

«Βάσει των πληροφοριών που μας έρχονται, αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μόσχα με στόχο να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας», αναφέρει ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Στο νότιο τμήμα της Ρωσίας, στην περιφέρεια του Ροστόφ, όπου η Wagner δηλώνει ότι έχουν φτάσει δυνάμεις της, οι αρχές έχουν απευθύνει έκκληση οι κάτοικοι να μείνουν στα σπίτια τους.

not a cell phone in sight. just ppl living in the moment. pic.twitter.com/KCz96y2hmR — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 24, 2023

«Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια των κατοίκων της περιφέρειας (του Ροστόφ). Ζητώ από όλους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους παρά μόνο αν είναι απόλυτα απαραίτητο», ανέφερε ο περιφερειάρχης του Ροστόφ Βασίλι Γκόλουμπεφ μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Οι αρχές κάλεσαν στη συνέχεια τους κατοίκους της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας να μην μεταβαίνουν στο κέντρο της πόλης. Εικόνες και αναρτήσεις στο διαδίκτυο δείχνουν οπλισμένους ένστολους να αναπτύσσονται γύρω από κρατικά κτίρια.

Ο επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ανέφερε σε ηχητικό του μήνυμα πως οι δυνάμεις του πέρασαν από την Ουκρανία στο έδαφος της Ρωσίας και ότι έχουν διεισδύσει στην πόλη Ροστόφ.

Παράλληλα ο περιφερειάρχης της Λίπετσκ, που βρίσκεται 420 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ανακοίνωσε και αυτός τη λήψη «ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας».

«Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί (στην προστασία) κρίσιμων υποδομών», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ιγκόρ Αρταμόνοφ, καλώντας τον πληθυσμό να «διατηρήσει την ψυχραιμία του] και να αποφεύγει τις μετακινήσεις προς τον νότο, προς την κατεύθυνση ρωσικών περιφερειών που συνορεύουν με την Ουκρανία.

Ο περιφερειάρχης της Λίπετσκ σημείωσε επίσης ότι ο αυτοκινητόδρομος M-4 που συνδέει τη Μόσχα με νότιες περιφέρειες έκλεισε στην κυκλοφορία στα σύνορα με την περιφέρεια Βορονέζ, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της ρωσικής πρωτεύουσας.

Ο Πριγκόζιν είπε ότι θέλει να εκδιώξει τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Βαλερί Γκεράσιμοφ αφού τους κατηγόρησε ότι βομβάρδισαν τις δυνάμεις του και ότι θυσίασαν δεκάδες χιλιάδες ένστολους στην Ουκρανία.

Κατέρριψε ολόκληρο το αφήγημα για τον πόλεμο

Τόνοι μελάνης έχουν χυθεί για τον Γεβγκένι Πριγκόζιν αφότου βγήκε από τη σκιά για να βρεθεί με τον διαβόητο μισθοφορικό στρατό της Wagner στην πρώτη γραμμή του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. O ρόλος του ήταν εξ αρχής αινιγματικός, όπως και οι πραγματικές προθέσεις του. Έχει πολιτικές φιλοδοξίες ο κατάδικος επί σοβιετικής εποχής; Προκαλεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν ή είναι πιόνι του, αναρωτιούνταν όλοι.

Γιατί ήταν (έως τώρα τουλάχιστον) ο μόνος που απολάμβανε... ασυλίας για διαρκή ξεσπάσματα κατά του υπουργείου Άμυνας, του τακτικού στρατού και της ελίτ που στη Ρωσία του Πούτιν θα είχαν οδηγήσει οποιονδήποτε άλλον στη φυλακή;

Δημοσιεύματα επί δημοσιευμάτων έχουν αφιερωθεί τους τελευταίους μήνες στον ανοιχτό «πόλεμο» του Γεβγκένι Πριγκόζιν με τον Σεργκέι Σοϊγκού, τους εκβιασμούς ότι θα αποσύρει τη Wagner από το Μπαχμούτ εάν δεν λάβει πυρομαχικά, τις «φωνές» για γενική επιστράτευση και τις δημόσιες προειδοποιήσεις ότι οι φράξιες του Κρεμλίνου καταστρέφουν τη χώρα και έρχεται επανάσταση όπως το 1917 στη Ρωσία εάν η ελίτ «δεν σοβαρευτεί».

Ωστόσο, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο, ο αιμοβόρος Πριγκόζιν ήλθε μέσω 30λεπτου βίντεο την Παρασκευή (λίγες ώρες πριν καλέσει σε εξέγερση) να καταρρίψει ολόκληρο το ρωσικό αφήγημα της εισβολής στην Ουκρανία, κατηγορώντας ευθέως τον υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, ως υπαίτιο για την εισβολή στην Ουκρανία και για εξαπάτηση του ρωσικού λαού και του ίδιου του Πούτιν.

Ο Πριγκόζιν είπε πως το το Κίεβο δεν απειλούσε τη Ρωσία με επίθεση, ενώ δήλωσε επίσης πως η ουκρανική αντεπίθεση δεν αποτυγχάνει, όπως επιχειρεί να προβάλλει το υπουργείο Άμυνας, αλλά αντίθετα οι Ρώσοι στρατιώτες οπισθοχωρούν. Ανέφερε, μάλιστα, πως η Μόσχα θα μπορούσε να διαπραγματευτεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά το απέρριψε.

Μιλώντας για τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία κατόπιν της προσάρτησης της Κριμαίας, ο Πριγκόζιν ανέφερε πως επί οκτώ χρόνια σημειώνονταν μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης μάχες. «Στις 24 Φεβρουαρίου [2022] δεν συνέβη τίποτα ιδιαίτερο εκεί. Τώρα το υπουργείο Άμυνας προσπαθεί να εξαπατήσει την κοινή γνώμη και τον πρόεδρο, και να πει μια ιστορία ότι υπήρχε κάποια τρελή επιθετικότητα από την Ουκρανία και ότι μαζί με όλο το ΝΑΤΟ σχεδίαζε να μας επιτεθεί» είπε για να συνεχίσει υποστηρίζοντας ότι ο «ο πόλεμος ήταν αναγκαίος» για να προαχθεί σε στρατάρχη ο Σοϊγκού και όχι για την «αποστρατιωτικοποίηση ή αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας».

Για τον πόλεμο κατηγόρησε και τους ολιγάρχες, κατακεραυνώνοντας τη «φράξια που ουσιαστικά κυβερνά σήμερα τη Ρωσία». Ήταν τα σκληρότερα λόγια που είχε εκστομίσει μέχρι στιγμής ο Πριγκόζιν. Και μέχρι να καλέσει λίγο αργότερα σε εξέγερση, το ερώτημα ήταν ποια είναι η πραγματική φύση της σχέσης του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όσο η αναγνωρισιμότητα, και μαζί και η δημοτικότητα του Πριγκόζιν, άρχισαν να αυξάνονται, τόσο χτύπαγε το τελευταίο διάστημα «κόκκινο» και η σεναριολογία για ενδεχόμενες πολιτικές φιλοδοξίες του, μαζί με τις αμφιβολίες αν παραμένει πιστός στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Δημοσιεύματα έχουν εμφανίσει τον Πούτιν σε «σύγκρουση» με τον Πριγκόζιν, μέχρι και να τον «φοβάται», και την ίδια την Wagner έως και να επιδιώκει να ανατρέψει τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ άλλες αναφορές ήθελαν τον Πριγκόζιν να εκτελεί... οδηγίες Πούτιν.

Ουδείς στη Ρωσία ενσαρκώνει σήμερα καλύτερα τη λαϊκιστική πολιτική που στρέφεται κατά της ελίτ από τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, αναφέρεται να αναλύσεις που έχουν φιλοξενήσει μέχρι και έγκριτες δεξαμενές σκέψεις όπως το Carnegie Endowment for International Peace.

Όμως στο υπάρχον πολιτικό σύστημα, ο Πριγκόζιν μπορεί να κατακεραυνώνει το υπουργείο Άμυνας και την ελίτ (παρόλο που και ο ίδιος είναι «προϊόν» του καθεστώς) μόνο εφόσον παραμένει «υποταγμένος» στον ίδιο τον Πούτιν· όσο συνεχίζει να τον εξυπηρετεί έχει καλώς, ειδάλλως θα χρειαζόταν ένα… νεύμα του Ρώσου προέδρου για να εξαφανιστεί ο αρχηγός της Wagner, έλεγαν ορισμένες εκτιμήσεις. Αλλά μάλλον τον υποτίμησαν.

Τις ώρες που μεσολάβησαν μέχρι να καλέσει στην... «πορεία δικαιοσύνης» και τον Πούτιν να έρχεται ενώπιον της μεγαλύτερης εσωτερικής πρόκλησης από την έναρξη του πολέμου, μία εκδοχή έλεγε ότι η απόδοση της ευθύνης για τον πόλεμο στον Σοϊγκού και οι «κορόνες» κατά των ολιγαρχών θα μπορούσαν να είναι σχεδιασμένες ακριβώς για να προστατεύσουν τον Πούτιν από τη δημόσια κριτική, προσφέροντας στο Κρεμλίνο και μία πιθανή διέξοδο από τη σύγκρουση χωρίς να «ζημιωθεί» ο πρόεδρος. Ο Πριγκόζιν κατέδειξε τους υπαίτιους, και ανάμεσά τους δεν βρισκόταν το όνομα του Πούτιν.

Από την άλλη, ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι είναι ο ίδιος που έλαβε την απόφαση για την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», ενώ το επιχείρημα ότι εξαπατήθηκε από έναν υπουργό δεν τον… τιμά ιδιαίτερα. Επίσης μόλις την περασμένη εβδομάδα ο Ρώσος πρόεδρος επαναλάμβανε τα περί «αποναζιστικοποίησης» και «αποστατιωτοποίησης» της Ουκρανίας, με τον Πριγκόζιν να αντικρούει και αυτό το «επιχείρημα». Εάν ο Πριγκόζιν ως όλα δείχνουν «αυτονομήθηκε» πλήρως έχει πια τη δύναμη να υπονομεύσει το αφήγημα του Κρεμλίνου, και ίσως όχι μόνο.

Πρώτη δημοσίευση: Σάββατο, 24 Ιουνίου 2023 8:27 ΠΜ

