Μπορέλ: Επικοινωνία με τους ΥΠΕΞ της G7 - Ενεργοποίησε το κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων

Με τους Υπουργούς Εξωτερικών της G7 είχε επικοινωνία ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, ενώ ενεργοποίησε και το κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπορέλ αναφέρει:

«Είχα επικοινωνία με τους Υπουργούς Εξωτερικών της G7 για την ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στη Ρωσία. Εν όψει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ της Δευτέρας, συντονίζομαι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχω ενεργοποιήσει το κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων. Η υποστήριξή μας στην Ουκρανία συνεχίζεται αμείωτη».

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ μίλησε στους ομολόγους της των κρατών - μελών της G7 σχετικά με την κατάσταση στη Ρωσία, όπως έκανε γνωστό το γερμανικό υπουργείο των Εξωτερικών.

«Η υπουργός Εξωτερικών Μπέρμποκ συζήτησε την κατάσταση με τους υπουργούς Εξωτερικών της G7», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου, προσθέτοντας ότι η ομάδα διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων της γερμανικής κυβέρνησης συνεδριάζει εξετάζοντας την κατάσταση στη Μόσχα.

Η επιτροπή αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της βρετανικής κυβέρνησης που φέρει την κωδική ονομασία “Cobra” συνεδριάζει εκτάκτως, συζητώντας την κατάσταση που διαμορφώνεται στη Ρωσία, όπως έκανε γνωστό σήμερα η ρεπόρτερ του BBC Λάουρα Κούνσμπεργκ.

Η Κούνσμπεργκ είχε νωρίτερα σήμερα, μία συνέντευξη με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Σούνακ δήλωσε ότι θα συνομιλήσει με τους συμμάχους της Βρετανίας, ενώ παρότρυνε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στη ρωσική διαμάχη να αποφύγουν ενέργειες σε βάρος αμάχων πολιτών.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι το ρωσικό κράτος αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη πρόκληση για την ασφάλειά του το τελευταίο διάστημα. Η κυβέρνηση της Βρετανίας εξακολουθεί να συνιστά να αποφεύγονται όλα τα ταξίδια στη Ρωσία.

Όπως προσέθεσε, οι δυνάμεις της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner φαίνεται να κινούνται προς τη Μόσχα. Τις επόμενες ώρες, η πίστη των δυνάμεων ασφαλείας της Ρωσίας και ιδιαίτερα της Ρωσικής Εθνοφρουράς θα παίξει κεντρικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση.

«Αυτό αντιπροσωπεύει την πιο σημαντική πρόκληση στο ρωσικό κράτος το τελευταίο διάστημα», επισημαίνει η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών στην τακτική της ενημέρωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κάλεσε το Σάββατο τη διεθνή κοινότητα να «εγκαταλείψει την ψευδή ουδετερότητα» απέναντι στη Ρωσία και να παράσχει στο Κίεβο όλα τα όπλα που χρειάζεται για να απωθήσει τις δυνάμεις της Μόσχας από το ουκρανικό έδαφος.

Ο Ντμίτρο Κουλέμπα έκανε τις εν λόγω παρατηρήσεις εν μέσω διαφαινόμενης ανταρσίας του επικεφαλής των μισθοφόρων της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, εναντίον του ρωσικού στρατού.

Those who said Russia was too strong to lose: look now. Time to abandon false neutrality and fear of escalation; give Ukraine all the needed weapons; forget about friendship or business with Russia. Time to put an end to the evil everyone despised but was too afraid to tear down.