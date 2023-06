Πεσκόφ: Ο Πούτιν παραμένει και εργάζεται στο Κρεμλίνο - Δεν έφυγε από τη Μόσχα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εργάζεται στο Κρεμλίνο, δήλωσε ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Ο πρόεδρος εργάζεται στο Κρεμλίνο», διαβεβαίωσε ο Πεσκόφ, διαψεύδοντας φήμες που διακινούνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος έφυγε από τη Μόσχα λόγω της ανταρσίας της Wagner.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Nexta, το ειδικό αεροσκάφος του Πούτιν IL96-300PU απογειώθηκε από τη Μόσχα για την Αγία Πετρούπολη στις 14:16 το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο προορισμός του αεροσκάφους δεν έχει γίνει γνωστός και το ίχνος του χάθηκε από το σύστημα εντοπισμού κοντά στο Τβερ, όπου βρίσκεται μία από τις εξοχικές κατοικίες του Πούτιν.

❗️ Putin's plane took off from Moscow and disappeared from radar#Putin's special Il96-300PU (Point of Control) plane took off from #Moscow toward St. Petersburg at 14:16 Moscow time, FlightRadar data shows. The flight's destination was not specified, and it disappeared from the… pic.twitter.com/7m6NBryjvA