Μπλίνκεν για Ρωσία: Θα παραμείνουμε σε στενή συνεργασία με τους συμμάχους των ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε το Σάββατο ότι συνομίλησε με τους υπουργούς Εξωτερικών της G7 και τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για τις εξωτερικές υποθέσεις, αφού μαχητές του Βάγκνερ πήραν τον έλεγχο ορισμένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νότια Ρωσία.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Μίλησα σήμερα με τους υπουργούς Εξωτερικών της G7 και τον Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας για να συζητήσω τη συνεχιζόμενη κατάσταση στη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σε στενό συντονισμό με τους Συμμάχους και τους εταίρους καθώς η κατάσταση συνεχίζει να εξελίσσεται».

Spoke today with G7 Foreign Ministers and the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy to discuss the ongoing situation in Russia. The United States will stay in close coordination with Allies and partners as the situation continues to develop.