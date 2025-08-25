Το σινιάλο Πάουελ για μείωση επιτοκίων και το «Trump effect»

Καθώς ο «θόρυβος» γύρω από τις δηλώσεις του επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, την περασμένη Παρασκευή φαίνεται πως υποχώρησε στις διεθνείς αγορές, οι αναλυτές στρέφουν την προσοχή τους στα σημάδια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική στην αμερικανική οικονομία το ερχόμενο διάστημα.

Ο Πάουελ στην ομιλία του στο Τζάκσον Χολ εστίασε στον προβληματισμό που επικρατεί για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, με μεγάλη μερίδα των επενδυτών να εστιάσει στο ότι αυτό θα είναι το στοιχείο που θα πρέπει να παρακολουθείται στενά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται πως οι αναλυτές φαίνεται να έχουν προεξοφλήσει σε ένα μεγάλο βαθμό τη μείωση των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο, όταν στις 17 Σεπτεμβρίου η νομισματική επιτροπή της τράπεζας θα συνεδριάσει για πρώτη φορά μετά από το διάλειμμα του καλοκαιριού.

Οι αγορές δίνουν 87% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Η κατάσταση είναι περισσότερο περίπλοκη για τους επόμενους μήνες, με 49% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και 34% πιθανότητες για μείωση κατά 75 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του 2025.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι αγορές θα κοιτάξουν μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας «σημάδια» από την πορεία της αμερικανικής οικονομίας ώστε να αποκτήσουν μια καλύτερη ένδειξη για τα επόμενα βήματα της Fed.

Κυρίαρχη στο κομμάτι των μάκρο θα είναι η αναθεωρημένη ανακοίνωσή των στοιχείων για το ΑΕΠ των ΗΠΑ, την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Θα ακολουθήσει την Παρασκευή η ανακοίνωση για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που θεωρείται η «αγαπημένη» μέτρηση για τον πληθωρισμό στην αμερικανική οικονομία.

Μικρότερης σημασία -αλλά και πάλι, άξια αναφοράς θα είναι η ανακοίνωση της Τρίτης για τη διαρκή αγαθά στις ΗΠΑ.

Τι δείχνουν τα αμερικανικά ομόλογα

Όπως σημείωσε το Bloomberg, μετά την ομιλία του Πάουελ την Παρασκευή τα αμερικανικά ομόλογα εμφάνισαν μεγάλη άνοδο. Το «κενό» στις αποδόσεις βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, κάτι που αποτελεί παραδοσιακή αντίδραση για όταν οι αγορές αναμένουν χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Παρά τα κέρδη της Παρασκευής, οι αποδόσεις των ομολόγων δεν έχουν ακόμη υποχωρήσει κάτω από τα χαμηλά επίπεδα των αρχών του μήνα, καθώς οι επενδυτές περιμένουν να δουν περισσότερα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό, που θα δημοσιευθούν πριν από την επόμενη συνεδρίαση.

Η συγκρατημένη αντίδραση αντανακλά τις ενοχλητικές αντιφατικές τάσεις που αντιμετωπίζει η Fed, η οποία προσπαθεί να εξισορροπήσει την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας με τον κίνδυνο να αυξηθεί ο πληθωρισμός από τα ακόμη υψηλά επίπεδα, καθώς οι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν αντίκτυπο στην οικονομία.

«Υπάρχουν επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό που σχετίζεται με τους δασμούς και για το πώς μπορεί να εξελιχθεί τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι οι πρόσφατες πιέσεις στις τιμές που οφείλονται στους δασμούς θεωρούνται παροδικές και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό είναι αρκετά σταθερές», δήλωσε στο Reuters ο Ντέιβιντ Τσάο, στρατηγικός αναλυτής της Invesco.

«Αυτές οι σταθερές προσδοκίες για τον πληθωρισμό υποδηλώνουν ότι η Fed θα πρέπει να εργαστεί για να αντισταθμίσει τυχόν αδυναμίες της αμερικανικής οικονομίας».

Υπενθυμίζεται πως οι αναφορές του Πάουελ ώθησαν τους μεγάλους επενδυτικούς οίκους να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους για τα επιτόκια της Fed.

Σημειώνεται πως η νευρικότητα γύρω από τα επιτόκια της Fed «φουντώνει» και λόγω των συνεχιζόμενων παρεμβάσεων του Τραμπ στη λειτουργία της τράπεζας.

Με συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά του Πάουελ, ο Αμερικανός πρόεδρος, απείλησε με «εκπαραθύρωση» το στέλεχος της Fed, Λίζα Κουκ.

Οι αγορές ανησυχούν ότι η υπερβολική πολιτική παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικές μειώσεις, με συνέπεια νέο κύμα πληθωρισμού και απώλεια αξίας στα ομόλογα.