Οι επενδυτικοί οίκοι «κλειδώνουν» τη μείωση των επιτοκίων της Fed, μετά την ομιλία του Πάουελ

Οι μεγάλοι αμερικανικοί επενδυτικοί οίκοι έχουν προεξοφλήσει τη μείωση των επιτοκίων της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) τον Σεπτέμβριο, στον απόηχο της ομιλίας που έκανε ο Τζερόμ Πάουελ την Παρασκευή στο Τζάκσον Χολ.

Υπενθυμίζεται ότι η Fed ολοκληρώνει στις 17 Σεπτεμβρίου τη διήμερη συνεδρίαση της νομισματικής της επιτροπής (FOMC), με τους επενδυτές να δίνουν 87% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Το Reuters μετέδωσε πως η Barclays προχώρησε στην αναθεώρηση της προηγούμενης πρόβλεψης της για μείωση των επιτοκίων το Σεπτέμβριο του 2026 σε Σεπτέμβριο του 2025, αναφέροντας ότι η ομιλία του Πάουελ «δυσκόλεψε» το σενάριο για τη μη μείωση των επιτοκίων.

«Ο Πάουελ κατέστησε σαφές ότι η Fed προτίθεται να προχωρήσει σε μια "προσεχτική προσαρμογή" των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν τα στοιχεία υποδείξουν κάτι διαφορετικό», έγραψαν οι οικονομολόγοι της BN Paribas, με επικεφαλής τον Κάλβιν Τσε. Ανέτρεψαν την μακροχρόνια πρόβλεψη της χρηματιστηριακής εταιρείας για διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων, προβλέποντας μειώσεις τόσο τον Σεπτέμβριο όσο και τον Δεκέμβριο.

Εν τω μεταξύ, τόσο η Macquarie όσο και η Deutsche Bank αναθεώρησαν τις προσδοκίες τους για μείωση τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο, αντίστοιχα, σε μείωση 25 μονάδων βάσης και στους δύο μήνες.

Η Morgan Stanley και η Bank of America είναι οι μόνες δύο μεγάλες χρηματιστηριακές της Wall Street που δεν αναμένουν ακόμη μείωση τον Σεπτέμβριο. Μια τέτοια κίνηση είναι πιθανή εάν τα επερχόμενα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό επιβεβαιώσουν την περαιτέρω επιβράδυνση στην αμερικανική αγορά εργασίας, ανέφερε η Morgan Stanley.

Η Goldman Sachs και η JP Morgan, εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες τους για μείωση τον Σεπτέμβριο, ευθυγραμμίζοντας τη θέση τους με την ευρύτερη άποψη της αγοράς ότι η επιβράδυνση των στοιχείων μπορεί να δικαιολογήσει χαλάρωση της πολιτικής.