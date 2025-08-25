Το ισχυρό «χαρτί» του Κυριάκου

Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι άνθρωποι όταν αισθάνονται οικονομικά ασφαλείς είναι να αυξάνουν τις δαπάνες για ψυχαγωγία. Τα ταξίδια στο εξωτερικό αποτελούν μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις αυτής της συμπεριφοράς. Αν λοιπόν ισχύει αυτό, τότε η οικονομία δεν μπορεί να πηγαίνει και τόσο άσχημα....

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: το 2024 οι Έλληνες ταξίδεψαν περισσότερο από ποτέ. Σχεδόν επτά εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό, δαπάνες άνω των 2,8 δισ. ευρώ και κατά κεφαλήν κόστος που ανέβηκε στα 420 ευρώ από 393 το 2023. Την ίδια ώρα, τα τουριστικά έσοδα της χώρας κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ στα 25 δισ. ευρώ. Η εικόνα «φτώχειας και πείνας» δεν στέκει.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το 2024 οι Έλληνες πραγματοποίησαν 6,85 εκατ. ταξίδια:

5,82 εκατ. μεμονωμένα

864.800 μέσω οργανωμένων πακέτων

Φυσικά, ένα μέρος αφορά επαγγελματικές μετακινήσεις ή πολλαπλά ταξίδια των ίδιων ατόμων. Όπως και να έχει, ο αριθμός εντυπωσιάζει.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι στο α’ εξάμηνο του 2025 οι τουριστικές πληρωμές στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 24%, φθάνοντας τα 1,667 δισ. ευρώ έναντι 1,344 δισ. το 2024. Το 2020, λόγω πανδημίας, είχαν κατρακυλήσει στα 792 εκατ. ευρώ. Πριν από τη χρεοκοπία, το 2008, οι δαπάνες είχαν αγγίξει τα 2,679 δισ., με τουριστικά έσοδα τότε μόλις 11,6 δισ. ευρώ. Το 2024, οι εισπράξεις ήταν υπερδιπλάσιες.

Μάλλον δεν βρισκόμαστε προ χρεοκοπίας όπως το 2009. Οι σημερινές συνθήκες διαφέρουν. Το 2009 η χώρα βούλιαζε σε θηριώδη ελλείμματα. Σήμερα εμφανίζει θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα. Οι τράπεζες δεν μοιράζουν πλέον «διακοποδάνεια», όπως η περιβόητη καμπάνια της Αγροτικής που υποσχόταν καφέδες σε ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης.



Βέβαια, το εμπορικό έλλειμμα παραμένει υψηλό, παρά τον διπλασιασμό των εξαγωγών. Αυτό είναι αδύναμο σημείο που χρειάζεται προσοχή. Όμως το γενικό κλίμα είναι θετικό. Σφάλουν όσοι κατηγορούν οποιοδήποτε θετικό δημοσίευμα στο εσωτερικό σαν προϊόν συναλλαγής. Πολλά δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο είναι διθυραμβικά.

Η μεσαία τάξη δείχνει να ανακάμπτει: οι δρόμοι γεμάτοι αυτοκίνητα, τα θέρετρα γεμάτα τουρίστες, οι πτήσεις στο εξωτερικό γεμάτες Έλληνες. Ο Μητσοτάκης κρατά ισχυρό χαρτί: την οικονομία. Μπορεί να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα - ακρίβεια, χαμηλοί μισθοί, ακριβός τουρισμός - αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ανοδική.

Αν η αντιπολίτευση συνεχίσει να επιμένει στο αφήγημα της «κατάρρευσης», κινδυνεύει να γελοιοποιηθεί. Καλύτερα να πει ότι «ο κόσμος ζει καλύτερα, αλλά άνισα». Να δείξει ποιοι μένουν πίσω, να μιλήσει για παραγωγικότητα, για εξάρτηση από τον τουρισμό, για την ευαλωτότητα της χώρας σε κρίσεις.

Ο Μητσοτάκης κρατά στα χέρια του μια οικονομία που, παρά τις αδυναμίες της, δείχνει ανθεκτική και δυναμική. Οι Έλληνες ταξιδεύουν, ξοδεύουν, ζουν καλύτερα. Αυτό είναι το αφήγημα που τον στηρίζει. Και όσο οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν, το χαρτί του παραμένει ισχυρό.



📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών



ΔΕΘ, ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύριε Στούπα,



Διαβάζω τα άρθρα σας εδώ και χρόνια και αποφάσισα πια να σας γράψω.



Μετά από 15 χρόνια στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα το 2019 για προσωπικούς λόγους. Σε μια καλή θέση και με καλές μικτές απολαβές.



Το αποτέλεσμα; Για τα εισοδήματα του 2019 μου παρακρατήθηκε το 54% σε ασφαλιστικές κρατήσεις και φόρο εισοδήματος ενώ για το 2024 με παρόμοια εισοδήματα το 47%! Αυτό το 7% είναι η φορολογική βελτίωση που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αστεία πράγματα για αφελείς, αν συγκριθεί με την Ισπανία όπου ήμουν πριν, οι συνολικές κρατήσεις θα ήταν στο 39%. Αν το συγκρίνω δε με τις δημόσιες υπηρεσίες που λαμβάναμε εκεί το χάσμα είναι ακόμα μεγαλύτερο.



Δεν ξέρω τι θα προκύψει από τη ΔΕΘ και ούτε έχω πολλές ελπίδες αλλά κάποια στιγμή όλοι σε αυτόν τον τόπο πρέπει να καταλάβουν τα εξής:



1. Η προοδευτική φορολογική κλίμακα δε φέρνει κοινωνική δικαιοσύνη (εξάλλου αν ο φόρος ήταν θεωρητικά 20% σε όλο το εισόδημα κάποιος με €500,000 εισόδημα θα πλήρωνε σε φόρους πολύ περισσότερο από κάποιον με €20,000, που βλέπουν κάποιοι την κοινωνική αδικία σε αυτό;) αντίθετα φέρνει μεγάλο κίνητρο για φοροδιαφυγή ειδικά για όσους πληρώνονται σε μετρητά



2. Όση τεχνολογία και να μπει στις συναλλαγές πάντα θα βρίσκουν τρόπους αυτοί που έχουν το κίνητρο να φοροδιαφύγουν και δεν υπάρχουν οι ανάλογες συνέπειες (αν τους βρουν τελικά και δεν τα αρπάξει ο ελεγκτής, κάτι που είδα μπροστά στα μάτια μου φέτος σε νησί των Κυκλάδων).





Αν υπάρξει ποτέ σοβαρή θέληση από κάποια κυβέρνηση να πατάξει τη φοροδιαφυγή και να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα μια για πάντα ένας είναι ο τρόπος:



Έσοδα - Έξοδα για όλα τα φυσικά πρόσωπα όπως στους ελεύθερους επαγγελματίες, μια εφαρμογή στο κινητό για την ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των συναλλαγών με το QR code της απόδειξης και φορολογικός συντελεστής 24% για όλους στο καθαρό εισόδημα αποταμίευσης. Κάτι παρόμοιο εφαρμόζεται σε κάποιες αναπτυσσόμενες οικονομίες τις Ασίας όπου αντιμετωπίζουν μεγάλη φοροδιαφυγή και σε κάποιο βαθμό και στις ΗΠΑ.



Όλα τα παραπάνω μπορούν να ισχύσουν και για τα ενοίκια.



Και μετά να δούμε ποιος θα δεχτεί εδώ συμφωνίες τύπου "να σου κόψω ένα 20% ή τον ΦΠΑ να κερδίσουμε και οι δύο μας" όταν ξέρει ότι ούτως ή άλλως θα το πληρώσει μετά στην εφορία.



Ξεκάθαρα πράγματα και απλά, αλλά δε νομίζω ότι καμία κυβέρνηση θέλει να λύσει τα προβλήματα με απλούς τρόπους γιατί μετά δε θα χρειάζονται και οι 300 βουλευτές/πατερούληδες ούτε οι στρατιές των δημοτικών ή άλλων συμβούλων.



Με εκτίμηση,

Χ. Μ.



Παρακαλώ μην αναφέρετε το όνομα μου.