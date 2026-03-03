Γερμανία: Το ΥΠΕΞ κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή μετά τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής

Ο πρεσβευτής του Ιράν στο Βερολίνο εκλήθη νωρίτερα σήμερα στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, λόγω των ιρανικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ και άλλων χωρών της περιοχής.

«Έχουμε απερίφραστα καλέσει το ιρανικό καθεστώς να σταματήσει αμέσως τις απερίσκεπτες επιθέσεις του σε χώρες της περιοχής», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Der iranische Botschafter wurde heute ins Auswärtige Amt einbestellt. Wir haben das iranische Regime unmissverständlich dazu aufgefordert, seine rücksichtslosen Angriffe auf Staaten der Region unverzüglich einzustellen. 1/2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) March 3, 2026

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ διόρθωσε προηγούμενη δήλωσή του σχετικά με τον χρόνο έκδοσης της ταξιδιωτικής οδηγίας του υπουργείου του για την περιοχή του Κόλπου.

Σε συνέντευξή του στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, αναφερόμενος στην ανάγκη επαναπατρισμού 30.000 Γερμανών τουριστών, o κ. Βάντεφουλ υποστήριξε χθες ότι υπήρχε εδώ και εβδομάδες επίσημη προειδοποίηση να αποφεύγονται ταξίδια στην περιοχή.

Στην πραγματικότητα, το υπουργείο προειδοποιούσε από τα μέσα Ιανουαρίου για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης και περιορισμών στην εναέρια κυκλοφορία, ενώ συγκεκριμένη οδηγία υπήρχε μόνο για το Ισραήλ και το Ιράν. Τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής συμπεριελήφθησαν μόνο μετά τη νέα κλιμάκωση, στις 28 Φεβρουαρίου.

Ich bedaure den Irrtum im @heutejournal gestern. Die formelle Reisewarnung für die Golfstaaten besteht in der Tat seit dem 28. Februar. Seit Mitte Januar warnt @auswaertigesamt vor einer möglichen Eskalation & Einschränkungen im Flugverkehr. 1/2 — Johann Wadephul (@AussenMinDE) March 3, 2026

«Λυπάμαι για το λάθος στο χθεσινό δελτίο», έγραψε ο υπουργός σε ανάρτησή του στο «Χ» και παραδέχθηκε ότι η επίσημη ταξιδιωτική προειδοποίηση για τα κράτη του Κόλπου ισχύει πράγματι από τις 28 Φεβρουαρίου.

