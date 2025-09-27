Γερμανία: Θα λάβουμε αμυντικά μέτρα έναντι της «υψηλής» απειλής από drones

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε το Σάββατο ότι η απειλή από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι «υψηλή» και ότι η χώρα θα λάβει μέτρα για την άμυνά της, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ευρωπαϊκές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή μετά τις εισβολές drones στη Δανία, που διέκοψαν την εναέρια κυκλοφορία σε διάφορες περιοχές αρκετές φορές την περασμένη εβδομάδα. Ερευνώνται επίσης αναφορές για πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Γερμανία.

«Υπάρχει μια απειλή που μπορεί να χαρακτηριστεί υψηλή όσον αφορά τα drones. Είναι αφηρημένη, αλλά πολύ συγκεκριμένη σε μεμονωμένες περιπτώσεις», δήλωσε ο Ντόμπριντ στο Βερολίνο.

Η Γερμανία σκοπεύει να αναθεωρήσει τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας, ώστε να επιτραπεί στις ένοπλες δυνάμεις να εμπλέκονται σε πιθανή κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Πρόκειται για προετοιμασία ώστε να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές ή μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την DW μετά τις πτήσεις drones πάνω από αεροδρόμια της Δανίας έχει σημάνει συναγερμός και στη Γερμανία. Οι ένοπλες δυνάμεις διαμηνύουν πάντως σε γερμανικά δίκτυα ότι η Γερμανία είναι ανοχύρωτη απέναντι σε πιθανές επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με διάτρητη αεράμυνα και ελλείψεις στην προστασία κρίσιμων υποδομών, αεροδρομίων και στρατοπέδων.

Στο Αμβούργο βρίσκεται πάντως σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση μετά τον Ψυχρό Πόλεμο εντός αστικού ιστού, η Red Storm Bravo. Είναι άσκηση αποτροπής drones με περίπου 1000 στρατιώτες και αστυνομικούς.

«Ζούμε μια νέα πραγματικότητα» είπε πριν από λίγες μέρες ο υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος σε δραματικούς τόνους έστειλε και το εξής ηχηρό μήνυμα μέσα στην εβδομάδα: «Δεν έχουμε πόλεμο αλλά ούτε εντελώς ειρήνη» παραπέμποντας σε έναν υβριδικό πόλεμο.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι πριν από λίγες μέρες η κομβικής σημασίας γερμανική φρεγάτα «Αμβούργο», που συμμετέχει σε νατοϊκό άσκηση στη Βαλτική, βρέθηκε να παρακολουθείται δύο φορές από ρωσικά μαχητικά στην περιοχή της Βαλτικής, η οποία βρίσκεται τελευταία στο επίκεντρο της Μόσχας.

Ταυτόχρονα ο Πιστόριους αποκάλυψε ότι εδώ και καιρό δύο δορυφόροι Ιntelsat, που συλλέγουν από το διάστημα δεδομένα για τον γερμανικό στρατό, παρακολουθούνται και δέχονται παρεμβολές από ρωσικούς δορυφόρους.

Πτήσεις drones πάνω από το Σλέσβιγκ - Χολστάιν στη Γερμανία κινούν υποψίες κατασκοπείας

Υποενθυμίζεται ότι χθες συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν, μετά τον εντοπισμό drones τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, σύμφωνα με το κρατιδιακό υπουργείο Εσωτερικών.

❗️Unidentified drones have been spotted over 🇩🇪Germany, – NDR.



They flew over the state of Schleswig-Holstein in the north of the country tonight. pic.twitter.com/QgyWtv3vWW — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 26, 2025

Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο κατασκοπείας, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τον αριθμό των drones ή τις ακριβείς περιοχές όπου κινήθηκαν.



Το υπουργείο Εσωτερικών του Σλέσβιγκ-Χολστάιν διατηρεί εντατικές και συνεχείς επαφές με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις, όπως ανέφερε η αρμόδια υπουργός Ζαμπίνε Ζίτερλιν-Βάακ. Παράλληλα, η αστυνομία του κρατιδίου ενισχύει τα μέτρα προστασίας κατά των drones, σε συνεργασία με γειτονικά κρατίδια, με φόντο τα πρόσφατα περιστατικά στον εναέριο χώρο της Δανίας.

Η κυβέρνηση της Δανίας χαρακτήρισε τα γεγονότα ως υβριδική επίθεση και τόνισε ότι πίσω από τις υπερπτήσεις βρίσκεται επαγγελματικός παράγοντας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, ενώ έχουν ενταθεί οι συνοριακοί έλεγχοι για πιθανές μεταφορές drones. Η Ζίτερλιν-Βάακ υπογράμμισε πως όλες οι υπηρεσίες είναι σε μεγάλη εγρήγορση και η κατάσταση ασφαλείας δεν έχει αλλάξει.

Ανησυχία για την υπόθεση εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για θέματα εσωτερικής ασφάλειας, Νίκλας Ντίρμπρουκ, ανέφερε το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Επισήμανε ότι αν επιβεβαιωθεί η υποψία κατασκοπείας, θα αναδειχθεί η σοβαρότητα των υβριδικών απειλών για το Σλέσβιγκ-Χολστάιν. Ο Ντίρμπρουκ τόνισε πως τα βόρεια γερμανικά κρατίδια, σε συντονισμό με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και εφόσον χρειαστεί με τους Δανούς, πρέπει να είναι έτοιμα για άμεση και αποτελεσματική αντίδραση.

Σημειώνεται ότι στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά με drones. Στις αρχές του μήνα, ειδικές αστυνομικές δυνάμεις ακινητοποίησαν στη διώρυγα του Κιέλου φορτηγό πλοίο που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν ως βάση για πτήσεις drones.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 26 Αυγούστου drone εκτοξεύθηκε από το πλοίο με σκοπό να πετάξει πάνω από γερμανικό πολεμικό πλοίο και να τραβήξει φωτογραφίες