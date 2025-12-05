Deutsche Welle

«Μαθητική απεργία ενάντια στην υποχρεωτική θητεία» ονομάζεται η πρωτοβουλία των μαθητών, που εξαγγέλλει για σήμερα κινητοποιήσεις σε 90 πόλεις της Γερμανίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο περί στρατιωτικής θητείας.

Κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων: «Δεν θέλουμε να γίνουμε τροφή για κανόνια». Εδώ και πολλούς μήνες, το νομοσχέδιο της γερμανικής κυβέρνησης για τη στρατιωτική θητεία προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Μάλλον αρνητικές είναι πάντως και οι πρώτες αντιδράσεις για τις μαθητικές κινητοποιήσεις. Ο Στέφαν Ντουλ, πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας της Γερμανίας, δηλώνει ότι «όποιος θέλει να διαμαρτυρηθεί για την επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας μπορεί να το πράξει ανά πάσα στιγμή, αλλά εκτός σχολικού ωραρίου».

Ακόμη πιο ξεκάθαρο ήταν το σχόλιο του Τόμας Ερντλ, εκπροσώπου της Κ.Ο. των κυβερνώντων Χριστιανοδημοκρατών και Χριστιανοκοινωνιστών (CDU/CSU) για θέματα αμυντικής πολιτικής. «Δεν έχω καμία κατανόηση όταν προσφέρουμε προσχήματα για κοπάνες» δηλώνει ο Βαυαρός βουλευτής σε σημερινή συνέντευξή του.

«Ζήτημα κομματικής πειθαρχίας»

Το μεσημέρι της Παρασκευής η Ομοσπονδιακή Βουλή ενέκρινε το επίμαχο νομοσχέδιο για τη στρατιωτική θητεία. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από τη νεολαία των Χριστιανοδημοκρατών, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε θέσει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας.

Γι αυτό και η ψηφοφορία στη Βουλή ήταν ονομαστική, με εμφανή πρόθεση να ασκηθεί πίεση στους διαφωνούντες. Την αντίθεσή τους εξακολουθούν να εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή οι Πράσινοι, το Κόμμα της Αριστεράς (Die Linke)και η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), το καθένα για διαφορετικούς λόγους.

Υποχρεωτική απογραφή, όχι υποχρεωτική θητεία

Η νέα νομοθεσία δεν θεσπίζει (ακόμη) την υποχρεωτική θητεία, προβλέπει ωστόσο υποχρεωτική απογραφή όλων των στρατεύσιμων που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η υποχρέωση αυτή θα ισχύει από τον Ιούλιο του 2027 για όλους όσους έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 2008. Όσοι επιθυμούν να καταταγούν σε εθελοντική βάση, θα κάνουν τουλάχιστον εξάμηνη θητεία. Για όσους επιλέγουν δωδεκάμηνη ή και μεγαλύτερη στρατιωτική υπηρεσία, προβλέπονται επιπλέον οικονομικά κίνητρα, όπως μηνιαίος μισθός έως 5.000 ευρώ μεικτά και οικονομική ενίσχυση για την έκδοση άδειας οδήγησης.

Στόχος του Βερολίνου είναι να αυξηθούν κατά 260.000 οι οπλίτες και κατά 200.000 οι έφεδροι αξιωματικοί μέχρι το 2035, όπως προβλέπουν τα συμπεφωνημένα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Σε περίπτωση που αυτός ο στόχος δεν επιτευχθεί, αναμένεται να αρχίσει εκ νέου η συζήτηση για επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας, η οποία έχει καταργηθεί από το 2011 στη Γερμανία.

Πηγή: Deutsche Welle