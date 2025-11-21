Γερμανία και Γαλλία πιέζουν για λύση έως τα μέσα Δεκεμβρίου στο προβληματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού FCAS

Η Γερμανία και η Γαλλία ασκούν πιέσεις στους ηγέτες της βιομηχανίας να βρουν λύση για το προβληματικό κοινό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους FCAS μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, δήλωσαν δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για το θέμα στο Reuters την Παρασκευή.

Μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, μία από τις πηγές ανέφερε ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εμπλεκόμενων εταιρειών αναμένεται να συμφωνήσουν σε μια συμφωνία μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου.

Οι Dassault, Airbus και Indra ανήκουν στις κύριες εταιρείες που συμμετέχουν στο Future Combat Air System (FCAS), το οποίο προορίζεται να αντικαταστήσει τα γαλλικά Rafale και τα γερμανικά και ισπανικά Eurofighter με ένα μαχητικό επόμενης γενιάς από το 2040.

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2017 ως μοντέλο ευρωπαϊκής συνεργασίας στην άμυνα, έχει αντιμετωπίσει καθυστερήσεις και συγκρούσεις σχετικά με τη διανομή εργασίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας και των αντίστοιχων βιομηχανιών τους.

Οι επιλογές που εξετάζονται τώρα περιλαμβάνουν την πλήρη διακοπή του προγράμματος ή τη σημαντική μείωσή του, με την κατάργηση σημαντικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του κοινού μαχητικού, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σκοπεύουν να αποφασίσουν έως το τέλος του έτους εάν θα προχωρήσουν με το πρόγραμμα ή θα ακολουθήσουν μια εναλλακτική προσέγγιση.

«Η πολιτική διαδικασία έχει επανειλημμένα μεταφέρει την ευθύνη από τον καγκελάριο και τον πρόεδρο στους υπουργούς, έπειτα πάλι στα υπουργεία και στις υπηρεσίες προμηθειών», δήλωσε πηγή της βιομηχανίας εκφράζοντας απογοήτευση.

«Η μόνη πραγματική αλλαγή είναι ότι η γαλλική πολιτική έχει γίνει πιο ασταθής. Τώρα η βιομηχανία καλείται να βρει κοινό έδαφος που έχει εξαφανιστεί εδώ και καιρό από την πολιτική διαδικασία».

Το Βερολίνο έχει επιρρίψει ευθύνες στη Dassault για το ότι μπλόκαρε την επόμενη φάση του προγράμματος επιδιώκοντας τη μονοπωλιακή ηγεσία του έργου. Πηγές ανέφεραν ότι η Γαλλία είχε απαιτήσει ποσοστό εργασίας περίπου 80%, αλλά η Dassault το αρνήθηκε.

Η δεύτερη πηγή σημείωσε ότι οι αρχηγοί αεροποριών των χωρών είχαν αναλάβει να ελέγξουν εάν οι εθνικές απαιτήσεις για το μελλοντικό μαχητικό συγκλίνουν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκλιση είχε ήδη καθοριστεί σε στρατιωτικό επίπεδο.