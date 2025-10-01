Ευρωπαϊκή Ένωση

Σημαντική χρονική διάρκεια πάνω από το προγραμματισμένο είχε η συζήτηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα άμυνας της ΕΕ, στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη της Δανίας.

Όπως μετέδωσε το Politico, ενώ η συζήτηση για την άμυνα ήταν προγραμματισμένη να διαρκέσει για 2 ώρες, κράτησε περίπου 4 ώρες, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν δεσμεύσεις για τα επόμενα βήματα της Ένωσης.

Νωρίτερα το Politico μετέδωσε πως η πρόταση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την κατασκευή ενός «τείχους με drone» (drone wall) για την προστασία των συνόρων της Ευρώπης αντιμετωπίζει πλέον σκεπτικισμό τόσο από τη Γαλλία όσο και από τη Γερμανία.

Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανέφερε πως προτεραιότητα έχουν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και οι δυνατότητες βαθιάς επίθεσης, συμπεριλαμβανομένων των βαλλιστικών πυραύλων.

Τη Δευτέρα, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, υπογράμμισε πως η η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί σε έργα που μπορούν να υλοποιηθούν πιο γρήγορα από το drone wall που θέλει η Κομισιόν.

Από την πλευρά του και σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της Συνόδου, ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, δήλωσε οι συνομιλίες σε συνάντηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν καλές, αλλά ότι είχε ελπίδες για πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα.