Γερμανία: Η Ευρώπη ξεπέρασε τις ΗΠΑ στην παροχή στρατιωτικού υλικού για την Ουκρανία

Η Ευρώπη έχει παραδώσει στην Ουκρανία περισσότερη στρατιωτική βοήθεια μέσω της αμυντικής βιομηχανίας απ' ό,τι οι ΗΠΑ, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία (IfW).

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του «Ukraine Support Tracker» στο IfW, από την αρχή της ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας έως και το τέλος Ιουνίου 2025, τα ευρωπαϊκά κράτη προμηθεύτηκαν μέσω συμβάσεων νέο στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας άνω των 35,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατά 4,4 δισεκατομμύρια περισσότερο από τη συνολική αξία των εξοπλιστικών συστημάτων που προμηθεύτηκαν με τον ίδιο τρόπο κατά την ίδια περίοδο οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, τα ευρωπαϊκά κράτη προμηθεύονται πλέον σχεδόν το ήμισυ της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχουν στην Ουκρανία μέσω της βιομηχανίας όπλων και όχι από τα αποθέματα των ενόπλων δυνάμεών τους.

Από τα 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ της ευρωπαϊκής στρατιωτικής βοήθειας που διατέθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τουλάχιστον 4,6 δισεκατομμύρια αναμένεται να καταλήξουν σε παραγγελίες προς εταιρίες εξοπλισμών, ποσό που αντιστοιχεί σε μερίδιο 43,8% του συνόλου της στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει πως η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την Τρίτη ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για νέες επιθετικές επιχειρήσεις, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν προετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Αντίθετα, κάνει κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασίες για νέες επιθετικές επιχειρήσεις», έγραψε στο X, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία.

«Σε τέτοιες συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειληθεί η ενότητα του κόσμου».

Στο πεδίο των μαχών

Σημειώνεται πως ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και αναλυτές σημείωσαν ότι ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν με ταχύτητα σε ένα στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία.

Η προώθηση αυτή πραγματοποιήθηκε βορειοανατολικά του Ποκρόφσκ, μιας πόλης με μεταλλεία και επίκεντρο μαχών στο Ντονέτσκ, την ανατολική ουκρανική περιφέρεια την προσάρτηση της οποίας διεκδικεί η Μόσχα.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, παραδεχόμενο εκ των πραγμάτων τη ρωσική προώθηση σ' αυτή τη ζώνη, ανακοίνωσε σήμερα ότι μάχες έγιναν στο Κούτσεριβ Γιαρ, ένα μικρό χωριό που πριν από μερικές εβδομάδες ακόμα βρισκόταν σε απόσταση χιλιομέτρων από το μέτωπο.