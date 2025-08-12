Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την Τρίτη ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για νέες επιθετικές επιχειρήσεις, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν προετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Αντίθετα, κάνει κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασίες για νέες επιθετικές επιχειρήσεις», έγραψε στο X, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία.

«Σε τέτοιες συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειληθεί η ενότητα του κόσμου».

Στο πεδίο των μαχών

Σημειώνεται πως ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και αναλυτές σημείωσαν ότι ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν με ταχύτητα σε ένα στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία.

Η προώθηση αυτή πραγματοποιήθηκε βορειοανατολικά του Ποκρόφσκ, μιας πόλης με μεταλλεία και επίκεντρο μαχών στο Ντονέτσκ, την ανατολική ουκρανική περιφέρεια την προσάρτηση της οποίας διεκδικεί η Μόσχα.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, παραδεχόμενο εκ των πραγμάτων τη ρωσική προώθηση σ' αυτή τη ζώνη, ανακοίνωσε σήμερα ότι μάχες έγιναν στο Κούτσεριβ Γιαρ, ένα μικρό χωριό που πριν από μερικές εβδομάδες ακόμα βρισκόταν σε απόσταση χιλιομέτρων από το μέτωπο.