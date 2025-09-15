Γερμανία: Η άνοδος της ακροδεξιάς στα δυτικά της χώρας, προκαλεί «πονοκέφαλο» στον κυβερνητικό συνασπισμό

Το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) σημείωσε σημαντική πρόοδο στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής στο πιο πυκνοκατοικημένο ομόσπονδο κράτος της χώρας, φτάνοντας για πρώτη φορά στον δεύτερο γύρο των δημαρχιακών εκλογών και υπογραμμίζοντας την απήχησή του πέρα από την καθιερωμένη του βάση στα ανατολικά της χώρας.

Οι συντηρητικοί Χριστιανοδημοκράτες (CDU) παρέμειναν το ισχυρότερο κόμμα συνολικά, αλλά η υποστήριξη προς τους εθνικούς εταίρους τους στην κυβέρνηση συνασπισμού, τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), μειώθηκε στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (NRW), ένα δυτικό κρατίδιο με πάνω από 18 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ η AfD σχεδόν τριπλασίασε το ποσοστό της σε σχέση με πέντε χρόνια πριν, φτάνοντας το 14,5%.

«Δεν μπορεί να αγνοηθεί πλέον η AfD στη NRW», έγραψε με ενθουσιασμό η ηγέτιδα του κόμματος, Άλις Βάιντελ.

Πρώτη δοκιμασία για τη Συμμαχία

Η ψηφοφορία ήταν η πρώτη δοκιμασία για την ασταθή συμμαχία του καγκελαρίου της CDU Φρίντριχ Μερτς με το SPD, η οποία, σύμφωνα με τους επικριτές, δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει την υποτονική οικονομία και τις ανησυχίες των ψηφοφόρων σχετικά με τη μετανάστευση.

Η αντιμετώπιση της μετανάστευσης αποτελεί προτεραιότητα για το AfD, το οποίο έγινε το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της Γερμανίας στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου και υποστηρίχθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ.

Αν και το ποσοστό της AfD ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από ό,τι τον Φεβρουάριο, οι υποψήφιοι δήμαρχοί της προχώρησαν για πρώτη φορά στον δεύτερο γύρο των εκλογών σε τρεις πόλεις της πυκνοκατοικημένης κοιλάδας του Ρουρ, πρώην βιομηχανικό κέντρο της Γερμανίας: το Γκελζενκίρχεν, το Ντούισμπουργκ και το Χάγκεν.

Η SPD βλέπει την υποστήριξή της να μειώνεται

Με σχεδόν το ένα τέταρτο των 81 εκατομμυρίων κατοίκων της Γερμανίας, η εθνοτικά ποικιλόμορφη σύνθεση της περιοχής, που περιλαμβάνει πρώην ανθρακωρυχικές περιοχές, δημιουργικές φοιτητικές πόλεις, μητροπόλεις υψηλής τεχνολογίας και αμπελώνες σε πλαγιές, την καθιστά εκλογικό βαρόμετρο. Οι συντηρητικοί του Μερτς συγκέντρωσαν το 33,3% των ψήφων, περίπου ένα σημείο λιγότερο σε σύγκριση με πέντε χρόνια πριν. Το SPD υποχώρησε στο 22,1% από 24,3%.

Οι απώλειες είναι πιθανό να αυξήσουν την πίεση στον Λαρς Κλίνγκμπειλ, υπουργό Οικονομικών και ηγέτη του SPD, να ενισχύσει το προφίλ του κόμματος και να επιβληθεί ως μικρότερος εταίρος στο συνασπισμό του Μερτς.

«Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε εύκολα»

Ο Σέρεν Λινκ, δήμαρχος του Ντούισμπουργκ από το SPD, ο οποίος θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο από το AfD σε δεύτερο γύρο εκλογών σε δύο εβδομάδες, κατηγόρησε την ηγεσία του κόμματος για την καταστροφή.

«Κάτι δεν πάει καλά με τη στρατηγική», είπε, καλώντας το κόμμα να υιοθετήσει σκληρότερη στάση σε θέματα που αποτελούν σήμα κατατεθέν του AfD, όπως η μετανάστευση. Η πόλη του, που κάποτε ήταν μια ισχυρή χαλυβουργική δύναμη με ένα ακμάζον ποτάμιο λιμάνι, είναι σήμερα μια από τις φτωχότερες της Γερμανίας.