Γεωργία: Ποινικές διώξεις σε πέντε ηγέτες διαδηλωτών για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης

Εισαγγελείς στη Γεωργία απήγγειλαν τη Δευτέρα κατηγορίες εις βάρος πέντε υψηλόβαθμων στελεχών της αντιπολίτευσης για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης μετά τις διαδηλώσεις του Σαββάτου που κατέληξαν σε συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές στην πρωτεύουσα της χώρας αυτής του Νότιου Καυκάσου με πληθυσμό 3,7 εκατομμύρια.

Υποστηρικτές της γεωργιανής αντιπολίτευσης διαδήλωσαν το Σάββατο στο κέντρο του Τμπιλίσι με ορισμένους από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης να δεσμεύονται για μια «ειρηνική επανάσταση» κατά την ημέρα των τοπικών εκλογών τις οποίες μποϊκοτάρισαν οι μεγαλύτεροι πολιτικοί σχηματισμοί της αντιπολίτευσης.

Λίγα λεπτά προτού κλείσουν οι κάλπες, μια μικρότερη ομάδα διαδηλωτών αποπειράθηκε να καταλάβει το προεδρικό μέγαρο προτού απωθηθεί από τις δυνάμεις καταστολής που έκαναν χρήση δακρυγόνων και αντλίας νερού.

Οι κατηγορίες εις βάρος των πέντε ανδρών επισύρουν μέγιστη ποινή κάθειρξης εννέα ετών. Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι διαδηλώσεις ήταν μια απόπειρα κατάληψης της εξουσίας.

Η Γεωργία κλυδωνίζεται από διαδηλώσεις εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο με υποστηρικτές της αντιπολίτευσης να κατηγορούν το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο για αυταρχισμό και για προσπάθεια να επιστρέψει τη χώρα, η οποία κάποτε υπήρξε ανάμεσα στις πιο φυλοδυτικές πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, στην «αγκαλιά» της Μόσχας - κατηγορίες τις οποίες η κυβέρνηση απορρίπτει.

Το κίνημα διαμαρτυρίας έχει περιοριστεί τους τελευταίους μήνες, παρότι νυχτερινές διαδηλώσεις εξακολουθούν να κλείνουν την κεντρική λεωφόρο Ρουσταβέλι του Τμπιλίσι.

Τον Οκτώβριο του 2024, το Γεωργιανό Όνειρο απέσπασε μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές.

Η αντιπολίτευση χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προϊόν νοθείας, ενώ οι γεωργιανές αρχές αντέτειναν ότι οι εκλογές ήταν ελεύθερες και δίκαιες.

Επί διακυβέρνησης του Γεωργιανού Ονείρου, οι σχέσεις με τις δυτικές χώρες επιδεινώθηκαν. Τον Νοέμβριο το κόμμα δήλωσε ότι παγώνει τις συνομιλίες της χώρας για ένταξη στην ΕΕ, διακόπτοντας έτσι απότομα έναν εθνικό στόχο που μετρούσε χρόνια.

Το Γεωργιανό Όνειρο υποστηρίζει ότι δεν είναι φιλοδυτικό και ότι επιθυμεί την ένταξη της χώρας στην ΕΕ κάποια στιγμή ενώ ταυτόχρονα διατηρεί καλές σχέσεις με τη Μόσχα και τις παραδοσιακές ορθόδοξες χριστιανικές αξίες, όπως τις χαρακτηρίζει.

Το κόμμα θεωρείται ευρέως ότι ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο πρώην πρωθυπουργό Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, στον οποίο οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις κατηγορώντας τον ότι προωθεί τα ρωσικά συμφέροντα.