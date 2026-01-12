Γάζα: Νεκρός ανώτερος αξιωματικός της Χαμάς από πυρά παλαιστινιακής οργάνωσης

Ο Χοσάμ αλ-Αστάλ, πρώην αξιωματικός ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής που ηγείται μιας αντι-Χαμάς πολιτοφυλακής η οποία, όπως ισχυρίζεται, έχει την υποστήριξη του Ισραήλ, ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του ανώτερου αξιωματικού της Χαμάς Αχμέντ αλ-Αστάλ στο κοντινό Μαουάσι σήμερα το πρωί.

«Ανακοινώνουμε σήμερα τη δολοφονία του επικεφαλής των ερευνών στο Χαν Γιούνις», ανέφερε ο επικεφαλής της ομάδας που εδρεύει κοντά στο Χαν Γιούνις, νότια της Γάζας, σε ένα βίντεο μήνυμα που δημοσίευσε στη σελίδα του στο Facebook.

أعلن حسام الأسطل، الضابط السابق في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والذي يقود مجموعة مسلحة تنشط ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، مسؤوليته عن اغتيال مدير مباحث شرطة خان يونس، وهو ضابط برتبة مقدّم يُدعى محمود أحمد الأسطل (40 عاما)، ويعد من أبرز قيادات الحركة في القطاع، وذلك قرب… pic.twitter.com/3GfEzEP3Ri — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) January 12, 2026

«Σε αυτούς που συνεργάζονται με τη Χαμάς, η μοίρα σας είναι να σκοτωθείτε. Ο θάνατος έρχεται για εσάς», δήλωσε, ντυμένος με μαύρη στρατιωτικού τύπου στολή και κρατώντας ένα αυτόματο τουφέκι.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει τις συνθήκες της επίθεσης από ανεξάρτητη πηγή. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο στρατός δεν γνωρίζει για επιχειρήσεις στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε αναγνωρίσει τη στήριξη του Ισραήλ σε οργανώσεις που είναι κατά της Χαμάς τον Ιούνιο, λέγοντας ότι το Ισραήλ έχει «ενεργοποιήσει» φατρίες, αλλά έκτοτε δεν έκανε γνωστές άλλες λεπτομέρειες.