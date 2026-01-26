Γάζα: Το Ισραήλ προχωρά σε «περιορισμένο άνοιγμα» του περάσματος στη Ράφα

Το Ισραήλ ανήγγειλε «περιορισμένο άνοιγμα» της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, που προβλεπόταν να επαναλειτουργήσει βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου.

«Στο πλαίσιο του σχεδίου 20 σημείου του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ, το Ισραήλ αποδέχθηκε το περιορισμένο ξανάνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, αποκλειστικά για πεζούς, που θα υπόκειται σε ισραηλινό μηχανισμό πλήρους ελέγχου», ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω X.

Η συνοριακή διέλευση στη Ράφα ήταν και παραμένει σημαντικό σημείο εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Την Κυριακή ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, κάλεσαν τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να ανοίξει ξανά τη Ράφα, χωρίς να περιμένει τον επαναπατρισμό του λειψάνου του Ραν Γκβιλί.

«Στοχευμένη επιχείρηση»

Ο ισραηλινός στρατός «διεξάγει επί του παρόντος στοχευμένη επιχείρηση για να αξιοποιήσει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί με σκοπό τον εντοπισμό και την επιστροφή του πεσόντα ομήρου, του αρχιλοχία Ραν Γκβιλί», σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Μόλις τερματιστεί η επιχείρηση αυτή, και σύμφωνα με όσα είχαν συμφωνηθεί με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ θα ανοίξει τη συνοριακή διέλευση στη Ράφα», πρόσθεσε.

Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ έφθασαν χθες Κυριακή στο Ισραήλ για συνομιλίες σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), βρίσκεται επίσης στο Ισραήλ για συνομιλίες επικεντρωμένες ιδίως στο Ιράν, εν μέσω φημών.

Μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως το σχέδιο Τραμπ εισέρχεται στη δεύτερη φάση του, ο Αμερικανός πρόεδρος, παρουσίασε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο του Νταβός, το μεγαλεπήβολο όραμά του για τη «Νέα Γάζα», η οποία κατ’ αυτόν θα μετατραπεί σε πολυτελές τουριστικό θέρετρο με ουρανοξύστες πλάι στην ακτή.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την προοδευτική απόσυρση του ισραηλινού στρατού, που συνεχίζει να ελέγχει χονδρικά τον μισό θύλακο, και την ανάπτυξη της λεγόμενης διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ΔΔΣ).