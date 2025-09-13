Γάζα: Το Ισραήλ έπληξε πολυώροφο κτίριο που χρησιμοποιούσε η Χαμάς (vid)

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) έπληξε πολυώροφο κτίριο που χρησιμοποιούσε η Χαμάς στη Γάζα, ανακοίνωσε ο στρατός το πρωί του Σαββάτου.

«Μέσα στο κτίριο, η Χαμάς είχε εγκαταστήσει στρατιωτικές υποδομές που χρησιμοποιούνταν για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων κατά των στρατευμάτων του IDF στην περιοχή», ανέφερε η ανακοίνωση του στρατού.

🚨BREAKING: IDF Spokesperson:



The IDF recently struck, led by the Southern Command, a multi-story building used by the Hamas terrorist organization in the Gaza City area.



The building housed military infrastructures of the Hamas terrorist organization, which were used to… pic.twitter.com/IZGhQV7XB6 — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 13, 2025

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του IDF για τα αραβικά, Αβιχάι Αντράι, είχε εκδώσει εντολή εκκένωσης προς τους κατοίκους της Πόλης της Γάζας, καλώντας τους να μετακινηθούν προς τον νότο. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότεροι από 250.000 Παλαιστίνιοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την πόλη.



Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) έχει εκδώσει πολλές προειδοποιήσεις εκκένωσης για την Πόλη της Γάζας, καθώς εντείνει την προετοιμασία για την επικείμενη εισβολή και κατοχή της πόλης.

Την περασμένη Τρίτη, ο στρατός εξέδωσε τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής εντολή εκκένωσης για την Πόλη της Γάζας. Οι προηγούμενες εντολές αφορούσαν τοπικές περιοχές ή χρησιμοποιούσαν διατύπωση που υποδήλωνε ότι η εισβολή επρόκειτο να συμβεί σύντομα, αλλά όχι άμεσα.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) κατέστρεψε τρία πολυώροφα κτίρια αφού είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή γύρω από το καθένα.

Αν και ο IDF υποστηρίζει ότι η Χαμάς ή άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις χρησιμοποιούν τα κτίρια ως παρατηρητήρια για να παρακολουθούν τις κινήσεις των ισραηλινών δυνάμεων και ενδεχομένως να σχεδιάζουν ή να καθοδηγούν ενέδρες, φαίνεται επίσης ότι ο στρατός στοχεύει στην καταστροφή κτιρίων και για να εντείνει τη ροή εκκενώσεων προς τον νότο από την Πόλη της Γάζας.

Εδώ και εβδομάδες, ο IDF προειδοποιεί τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την Πόλη της Γάζας και να κατευθυνθούν προς τον νότο.