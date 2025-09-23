Γαλλική πηγή: Το Ιράν δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για την αποτροπή κυρώσεων του ΟΗΕ

Το Ιράν δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τους όρους που έθεσαν η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία για την αποτροπή της επαναφοράς κυρώσεων του ΟΗΕ, δήλωσε γαλλική διπλωματική πηγή μετά τη συνάντηση των υπουργών τους με τον Ιρανό ομόλογό τους την Τρίτη.

«Προς το παρόν, το Ιράν δεν έχει εκπληρώσει τους όρους, αλλά οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για να εξεταστούν όλες οι δυνατότητες στο μέγιστο βαθμό», πρόσθεσε η πηγή στο Reuters.

«Παραμένουμε σε εγρήγορση μέχρι την τελευταία στιγμή. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν», σημειώνοντας ότι αν δεν υπάρξει πρόοδος μέχρι το τέλος της 27ης Σεπτεμβρίου, οι κυρώσεις του ΟΗΕ θα επαναφερθούν.

«Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για να μην επιβληθούν εκ νέου κυρώσεις, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται»

Παράλληλα, Το Ιράν και οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους για το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα προκειμένου να επιτευχθεί, την ύστατη στιγμή, μια συμφωνία ώστε να μην επιβληθούν ξανά οι κυρώσεις που είχε εγκρίνει ο ΟΗΕ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας (η αποκαλούμενη ομάδα Ε3), η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας και ο Ιρανός ομόλογός τους συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Υπό το φως της αδικαιολόγητης και παράνομης ενέργειας για επανεπιβολή των κυρώσεων (που είχαν εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παλαιότερα σε βάρος του Ιράν), τέθηκαν στη συνάντηση ορισμένες ιδέες και προτάσεις και συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σε μια ανακοίνωσή του.

Στις 28 Αυγούστου η Ε3 κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν τηρεί τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμά του και ενεργοποίησε μια ρήτρα (snapback) που της επιτρέπει να επαναφέρει τις κυρώσεις μέσα σε διάστημα 30 ημερών, δηλαδή στις 27 Σεπτεμβρίου.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό πρόγραμμά της έχει μόνο ειρηνικούς σκοπούς.

«Θα πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους ότι, έπειτα από όλες αυτές τις τακτικές καθυστερήσεων από το Ιράν, οι πιθανότητες επίτευξης μιας διπλωματικής λύσης προτού να τεθούν σε εφαρμογή οι κυρώσεις είναι εξαιρετικά λίγες» είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεπουλ πριν από τη συνάντηση.

Χαμενεΐ: Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Τεχεράνης

Νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Τεχεράνης, επαναλαμβάνοντας τη σκληρή στάση της χώρας του απέναντι σε πιέσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζοντας την πάγια θέση της Τεχεράνης ότι το «πυρηνικό πρόγραμμα είναι ειρηνικό», ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι η χώρα του «δεν χρειάζεται πυρηνικά όπλα και δεν σκοπεύει να τα παράξει».

Ωστόσο, όπως ανέφερε σε διάγγελμα του το βράδυ της Τρίτης ο Χαμενεΐ, «το Ιράν δεν θα υποκύψει σε πιέσεις για τον εμπλουτισμό ουρανίου», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν πρόκειται να δεχθούμε τον μηδενισμό του εμπλουτισμό ουρανίου».

Αναφερόμενος στις ΗΠΑ, ο Χαμενεΐ τόνισε ότι «στην παρούσα συγκυρία οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν θα ωφελήσουν τα συμφέροντά μας», αντίθετα ανέφερε ότι «στην παρούσα φάση είναι επιζήμιες».

Iranian Supreme Leader Khamenei:



Accepting negotiations under threats would not be acceptable to anyone with honor, dignity, and pride.



I say to our dear nation, under the current circumstances, negotiating with the US government will not serve our national interests, will not… pic.twitter.com/o57MKgY3T9 — Clash Report (@clashreport) September 23, 2025

«Οι ΗΠΑ δεν θέλουν να μην έχουμε πυραύλους, ούτε μεσαίου βεληνεκούς», σημείωσε.

Πρόσθεσε δε ότι «η αποδοχή διαπραγματεύσεων υπό απειλές ισοδυναμεί με υποχώρηση σε πιέσεις, καμία έντιμη χώρα δεν θα το δεχόταν».



«Οι διαπραγματεύσεις για τις ΗΠΑ είναι αδιέξοδες», τόνισε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, είπε ότι η στάση του στο θέμα αυτό είναι «πολύ απλή»: «Ο υπ’ αριθμόν 1 σπόνσορας της τρομοκρατίας δεν επιτρέπεται να αποκτήσει το πιο επικίνδυνο όπλο».

Οι επιθεωρητές του ΔΟΑΕ κατευθύνονται στο Ιράν

Στο μεταξύ ωστόσο, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι έκανε γνωστό ότι μια ομάδα επιθεωρητών είναι καθ’ οδόν για το Ιράν, για την περίπτωση που η Τεχεράνη και οι Ευρωπαίοι καταλήξουν σε κάποια συμφωνία.

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ο Γκρόσι είπε ότι διεξάγονται «εντατικές» συνομιλίες μεταξύ του ιδίου, του Ιράν, των ευρωπαϊκών δυνάμεων και των ΗΠΑ ώστε να εξευρεθεί μια λύση.

«Έχουμε μόνο μερικές ώρες, ημέρες, για να δούμε εάν κάτι μπορεί να γίνει», πρόσθεσε.