Η γαλλική ακροδεξιά έσπευσε να επιρρίψει την ευθύνη στον πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και τους συμμάχους του για την πρωτοφανή κλοπή μέρα – μεσημέρι των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος από το Μουσείου του Λούβρου, κατηγορώντας τους ότι διατηρούν επιεική στάση απέναντι στο έγκλημα και ότι δεν προστατεύουν επαρκώς την εθνική κληρονομιά.

Η ανιψιά της Λεπέν και ευρωβουλευτής, Μαριόν Μαρεσάλ, πρότεινε την κατάργηση των κουπονιών πολιτισμού αξίας 200 ευρώ που προσφέρονται σε Γάλλους μαθητές λυκείου, ένα μέτρο που τέθηκε σε εφαρμογή επί Μακρόν, και την ανακατεύθυνση αυτού του κονδυλίου για την προστασία και ασφάλεια των εθνικών θησαυρών της Γαλλίας.



Αργότερα αποκάλεσε τη Γαλλία «περίγελο του κόσμου» και κάλεσε την υπουργό Πολιτισμού, Ρατσίντα Ντάτι, η οποία έχει παραδεχτεί αποτυχίες στην ασφάλεια του μουσείου με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, να απαιτήσει τις παραιτήσεις του διευθυντή και του επικεφαλής ασφαλείας του μουσείου.

«Η ευθύνη βαρύνει τα 40 χρόνια εγκατάλειψης, κατά τη διάρκεια των οποίων τα προβλήματα κρύφτηκαν κάτω από το χαλί… Πάντα επικεντρωνόμασταν στην ασφάλεια των πολιτιστικών ιδρυμάτων για τους επισκέπτες και όχι για την ασφάλεια των έργων τέχνης», δήλωσε η Ντάτι στο κανάλι M6.

Ο Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του μεγαλύτερου ακροδεξιού κόμματος της χώρας, του Εθνικού Συναγερμού, κατηγόρησε την «… ιδεολογία του γαλλικού πολιτικού και μιντιακού συστήματος που τάσσεται υπέρ του εγκλήματος» ότι είναι «υπεύθυνη» για τη ληστεία.

Ο πρόεδρος του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, χαρακτήρισε το περιστατικό «ταπείνωση» και αναρωτήθηκε «πόσο μακριά θα φτάσει η κατάρρευση του κράτους;»