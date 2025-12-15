Γαλλία: Οι Γερουσιαστές ενέκριναν τον Προϋπολογισμό του 2026 - Παραμένουν οι δυσκολίες για την κυβέρνηση

Οι Γάλλοι γερουσιαστές ενέκριναν τη Δευτέρα το νομοσχέδιο για τον Προϋπολογισμό του 2026, προετοιμάζοντας το έδαφος για διαπραγματεύσεις υψηλού κινδύνου μεταξύ των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου στο τέλος της εβδομάδας.

Η συντηρητική πλειοψηφία της Γερουσίας ψήφισε υπέρ με 187 ψήφους έναντι 109 που ψήφισαν κατά, μετά την αναθεώρηση του νομοσχεδίου, το οποίο η βαθιά διχασμένη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν κατάφερε να ψηφίσει τον περασμένο μήνα, αφού απέρριψε τις φορολογικές διατάξεις του.

Μετά την ψηφοφορία στη Γερουσία, η οποία αποτελεί δείκτη του επιπέδου πολιτικής υποστήριξης για τον Προϋπολογισμό, θα εναπόκειται σε μια κοινή επιτροπή επτά βουλευτών από τα δύο σώματα να συνεδριάσει την Παρασκευή για να καταρτίσει μια νέα έκδοση του νομοσχεδίου που θα ψηφιστεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 23 Δεκεμβρίου. Η ψηφοφορία αυτή θα μπορούσε να δώσει την τελική έγκριση του προϋπολογισμού.

Εάν οι βουλευτές δεν καταλήξουν σε συμφωνία για μια νέα έκδοση, η κυβέρνηση πιθανότατα θα υποβάλει έκτακτη νομοθεσία για να διασφαλίσει ότι θα μπορεί να συνεχίσει να δαπανά, να εισπράττει φόρους και να δανείζεται προσωρινά κατά το νέο έτος, έως ότου εγκριθεί ένας κατάλληλος Προϋπολογισμός.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί θέλει να περιορίσει το έλλειμμα του δημόσιου τομέα σε λιγότερο από 5% του οικονομικού προϊόντος το επόμενο έτος, από το εκτιμώμενο 5,4% φέτος - το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη.

Ωστόσο, η μειοψηφική κυβέρνησή του έχει ελάχιστα περιθώρια ελιγμών στο διχασμένο κοινοβούλιο της Γαλλίας, όπου οι διαμάχες για τον ροϋπολογισμό έχουν ήδη ανατρέψει τρεις κυβερνήσεις από τότε που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχασε την πλειοψηφία του στις πρόωρες εκλογές του 2024.

Την περασμένη εβδομάδα, η Βουλή ενέκρινε με μικρή πλειοψηφία τον Προϋπολογισμό της κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος περιλάμβανε διατάξεις για την αναστολή της εξαιρετικά αντιδημοφιλούς μεταρρύθμισης των συντάξεων του 2023, ως βασική παραχώρηση προς τους σοσιαλιστές βουλευτές, των οποίων την υποστήριξη χρειάζεται ο Λεκόρνου για να περάσει τη νομοθεσία.

Η τελική, επίσημη ψηφοφορία αναμένεται την Τρίτη.

Οι τροπολογίες στη Γερουσία και η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος έχουν αφήσει το έλλειμμα στο 5,3%, πράγμα που σημαίνει ότι η μεικτή επιτροπή των βουλευτών αντιμετωπίζει δύσκολες διαπραγματεύσεις για να βρει περικοπές στον Προϋπολογισμό προκειμένου να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα.