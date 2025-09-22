Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε από τον ΟΗΕ πως η χώρα του αναγνωρίζει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος μιλώντας στη διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για την ειρήνη» είπε ο Γάλλος πρόεδρος στην αρχή μιας προγραμματισμένης τρίωρης συνεδρίασης στα Ηνωμένα Έθνη. «Σήμερα, η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης».

Υποστήριξε ακόμα πως «αποτύχαμε να οικοδομήσουμε διαρκή ειρήνη».

Αναφερόμενος στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, που πραγματοποιήθηκαν από τη Χαμάς, υπενθύμισε ότι «τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την καταφυγή στην τρομοκρατία». Χαρακτήρισε αυτές τις επιθέσεις ως «μια πληγή που είναι ακόμη ανοιχτή».

«Ήρθε η ώρα για την απελευθέρωση των 48 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν ο πόλεμος, οι βομβαρδισμοί στη Γάζα, οι σφαγές και η φυγή του πληθυσμού. Ήρθε η ώρα γιατί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι παντού. Ήρθε η ώρα για ειρήνη, επειδή απέχουμε ελάχιστα από το να μην μπορούμε πλέον να την αδράξουμε» σημείωσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε την έκκληση του για την «απελευθέρωση» των 48 ομήρων λέγοντας ότι στις «7 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός λαός βίωσε τη χειρότερη επίθεση στην ιστορία του» και υποστήριξε ότι η Γαλλία δεν θα ξεχάσει ποτέ τα θύματα και δεν θα σταματήσει ποτέ να αγωνίζεται κατά του αντισημιτισμού.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε την «εξουδετέρωση» της Χαμάς σε πολιτικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα ζήτησε «οριστικό τέλος τώρα» στον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνέχιση του πολέμου» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Μακρόν περιέγραψε ένα πλαίσιο για μια «ανανεωμένη Παλαιστινιακή Αρχή», στο πλαίσιο του οποίου η Γαλλία θα ανοίξει πρεσβεία, υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις, θα επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και θα απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι που έχουν απαχθεί από το Ισραήλ και κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

Ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε την εγκαθίδρυση μιας «μεταβατικής κυβέρνησης» στη Γάζα, μόλις επιτευχθεί εκεχειρία. Η κυβέρνηση αυτή, όπως είπε, θα περιλαμβάνει «την Παλαιστινιακή Αρχή και την Παλαιστινιακή νεολαία, συνοδευόμενη από δυνάμεις ασφαλείας των οποίων την εκπαίδευση θα επιταχύνουμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυνάμεις αυτές θα έχουν «το μονοπώλιο στην ασφάλεια στη Γάζα» και θα αναλάβουν «την αποδόμηση και τον αφοπλισμό της Χαμάς».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι «η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλει σε μια διεθνή αποστολή σταθεροποίησης και να υποστηρίξει, μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους της, την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας».

Κατά την ανακοίνωση του Εμανουέλ Μακρόν, η ισραηλινή αντιπροσωπεία απουσίαζε, καθώς είχε δηλώσει πως δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση λόγω της εβραϊκής πρωτοχρονιάς, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «λυπηρό» το ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί χωρίς το Ισραήλ.

Η πρώτη αντίδραση του Ισραήλ

Σχολιάζοντας την απόφαση της Γαλλίας, ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση του Μπενιεαμίν Νετενιάχου απορρίπτει το προτεινόμενο πλαίσιο του Μακρόν για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

«Πριν από τις 7 Οκτωβρίου υπήρχε συζήτηση γύρω από το θέμα στο Ισραήλ. Μετά τις 7 Οκτωβρίου έχει τεθεί εκτός ατζέντας», τόνισε ο Ντάνον. «Τώρα επικεντρωνόμαστε στην επιστροφή των ομήρων και στην ήττα της Χαμάς».

Παράλληλα, υπογράμμισε: «Όταν έρθει η μέρα που θα υπάρξει παλαιστινιακή ηγεσία η οποία θα καταδικάσει την τρομοκρατία… τότε θα μιλήσουμε με τους Παλαιστίνιους». Επανέλαβε δε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή καταβάλλει επιδόματα σε τρομοκράτες, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της, Μαχμούντ Αμπάς, υπέγραψε τον Φεβρουάριο διάταγμα που τερματίζει την πολιτική αυτή.

Τα μηνύματα του Τραμπ

Πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις του Μακρόν, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διατράνωσε τη στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ λέγοντας πως η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους αποτελεί «ανταμοιβή» για τη Χαμάς.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οικού, Καρολάιν Λέβιτ, ο Τραμπ θα μιλήσει την Τρίτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

