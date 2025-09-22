Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ: Η Ιερουσαλήμ απορρίπτει το σχέδιο Μακρόν για παλαιστινιακό κράτος

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λίγο πριν από την έναρξη της διάσκεψης για τη λύση των δύο κρατών που συνδιοργανώνουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, δήλωσε ότι η Ιερουσαλήμ απορρίπτει το προτεινόμενο πλαίσιο του Μακρόν για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

«Πριν από τις 7 Οκτωβρίου υπήρχε συζήτηση γύρω από το θέμα στο Ισραήλ. Μετά τις 7 Οκτωβρίου έχει τεθεί εκτός ατζέντας», τόνισε ο Ντάνον. «Τώρα επικεντρωνόμαστε στην επιστροφή των ομήρων και στην ήττα της Χαμάς».

Παράλληλα, υπογράμμισε: «Όταν έρθει η μέρα που θα υπάρξει παλαιστινιακή ηγεσία η οποία θα καταδικάσει την τρομοκρατία… τότε θα μιλήσουμε με τους Παλαιστίνιους». Επανέλαβε δε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή καταβάλλει επιδόματα σε τρομοκράτες, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της, Μαχμούντ Αμπάς, υπέγραψε τον Φεβρουάριο διάταγμα που τερματίζει την πολιτική αυτή.

«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς: δεν υπάρχει εταίρος από την άλλη πλευρά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός πρέσβης τόνισε ακόμη ότι «το Ισραήλ είναι ένα ειρηνικό έθνος, το οποίο έχει υπογράψει πολλές συμφωνίες ειρήνης και ελπίζει να υπογράψει περισσότερες στο άμεσο μέλλον».

Χαρακτήρισε μάλιστα τη διάσκεψη «σόου», προσθέτοντας: «Αυτό που κάνουμε επί τόπου, στην πόλη της Γάζας, είναι αληθινό».

Ο Ντάνον σημείωσε ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Δύση θα συνιστούσε «μονομερή ενέργεια» που θα προκαλέσει ισραηλινή αντίδραση. Όπως είπε, η σχετική ανακοίνωση θα γίνει από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τις επόμενες ημέρες.

Τέλος, επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ έχει ξεκινήσει συνομιλίες με τη Συρία, διευκρινίζοντας ότι η Ιερουσαλήμ θα παρακολουθήσει με προσοχή την ομιλία του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα, την Τετάρτη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ και ο Νετανιάχου θα τοποθετηθεί επί του ζητήματος.