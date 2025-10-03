Γαλλία: Ο Λεκορνί προτείνει φόρο για τα εισοδήματα των πλουσίων - «Ανεπαρκής», τονίζει η αντιπολίτευση

Δυσοίωνα μηνύματα για την κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί έρχονται την Παρασκευή από τη Γαλλία, εν μέσω των διαβουλεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2026 στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο 39χρονος πρωθυπουργός πρότεινε τη δημιουργία ενός φόρου επί του χρηματοοικονομικού πλούτου, εξαιρουμένων των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρηματιών, σε συνομιλίες με σοσιαλιστές βουλευτές, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το πολιτικό αδιέξοδο που έχει προκάλεσε και την πτώση του προκατόχου του Λεκορνί, Φρανσουά Μπαϊρού, από την πρωθυπουργία προ μερικών εβδομάδων.

Σημειώνεται πως το επιτελείο του Λεκορνί δεν θέλησε να μοιραστεί άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για το εν λόγω φορολογικό σχέδιο.

Σχολιάζοντας την πρόταση, ο επικεφαλής του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, Ολιβιέ Φορ, τόνισε πως είναι «ανεπαρκής».

«Είναι πολύ μακριά από τις προτάσεις που έχουν καταθέσει προς την κυβέρνηση» πρόσθεσε ο Φορ. Το κόμμα του Φορ έχει ζητήσει τη δημιουργία ενός νέου φόρου περιουσίας, που συχνά αναφέρεται ως φόρος Ζουκμάν.

Πήρε το όνομα του από τον 38χρονο οικονομολόγο, Γκαμπριέλ Ζουκμάν, που προτείνει για όλα τα νοικοκυριά με περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ να πληρώνουν ετήσιο φόρο τουλάχιστον 2% της αξίας του συνόλου των περιουσιακών τους στοιχείων. Ο Ζουκμάν λέει ότι το μέτρο θα μπορούσε να αποφέρει έως και 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Παρασκευή ο Λεκορνί ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους πως δεν σκοπεύει να κάνει χρήση του άρθρου 49.3 του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει στον πρωθυπουργό να παρακάμψει τις ψηφοφορίες και να επιβάλλει νομοσχέδια στο κοινοβούλιο, αλλά τον εκθέτει σε ψήφο μη εμπιστοσύνης που μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επικριτές της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι είναι ασέβεια προς τους νομοθέτες και αντιδημοκρατικό, αλλά οι προκάτοχοι του Λεκόρνου το έχουν χρησιμοποιήσει συχνά για να περάσουν σύνθετη νομοθεσία.

Αρνούμενος να τη χρησιμοποιήσει, ο Λεκορνί «πετάει τη μπάλα στο γήπεδο» του κοινοβουλίου, αναγκάζοντας τους νομοθέτες να συμφωνήσουν μεταξύ τους σε έναν συμβιβασμό που θα μπορούσε να περάσει πριν από τη λήξη της προθεσμίας στο τέλος του έτους.

«Αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες του γραφείου μου, οι συμβιβασμοί είναι εφικτοί, οι συζητήσεις είναι σοβαρές, πάντα ειλικρινείς» είπε ο Λεκορνί.

Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε «βελτιώσεις» της μη δημοφιλούς μεταρρύθμισης των συντάξεων και ότι μπορούν να γίνουν συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα καταστούν οι φόροι πιο δίκαιοι, ιδίως όσον αφορά το 0,1% των πλουσιότερων της κοινωνίας.