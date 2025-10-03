Γαλλία: Ο Λεκορνί υποστηρίζει πως δεν θα κάνει χρήση έκτακτων συνταγματικών εξουσιών για τον προϋπολογισμό

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί απέκλεισε την Παρασκευή τη χρήση ειδικών συνταγματικών εξουσιών για να περάσει τον προϋπολογισμό από το κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία, αναθέτοντας στους νομοθέτες την ευθύνη να καταλήξουν σε συμβιβασμό.

Η αναφορά του Λεκορνί έγινε ενόψει των επαφών που θα έχει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης ώστε να εξεταστεί το εάν και με ποιο τρόπο η κυβέρνηση θα μπορούσε να «περάσει» τον προϋπολογισμό του 2026, ζήτημα το οποίο «έριξε» τον προκάτοχο του στην πρωθυπουργία, Φρανσουά Μπαϊρού.

Ο 39χρονος πρωθυπουργός ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους πως δεν σκοπεύει να κάνει χρήση του άρθρου 49.3 του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει στον πρωθυπουργό να παρακάμψει τις ψηφοφορίες και να επιβάλλει νομοσχέδια στο κοινοβούλιο, αλλά τον εκθέτει σε ψήφο μη εμπιστοσύνης που μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επικριτές της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι είναι ασέβεια προς τους νομοθέτες και αντιδημοκρατικό, αλλά οι προκάτοχοι του Λεκόρνου το έχουν χρησιμοποιήσει συχνά για να περάσουν σύνθετη νομοθεσία.

Αρνούμενος να τη χρησιμοποιήσει, ο Λεκορνί «πετάει τη μπάλα στο γήπεδο» του κοινοβουλίου, αναγκάζοντας τους νομοθέτες να συμφωνήσουν μεταξύ τους σε έναν συμβιβασμό που θα μπορούσε να περάσει πριν από τη λήξη της προθεσμίας στο τέλος του έτους.

«Αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες του γραφείου μου, οι συμβιβασμοί είναι εφικτοί, οι συζητήσεις είναι σοβαρές, πάντα ειλικρινείς» είπε ο Λεκορνί.

Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε «βελτιώσεις» της μη δημοφιλούς μεταρρύθμισης των συντάξεων και ότι μπορούν να γίνουν συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα καταστούν οι φόροι πιο δίκαιοι, ιδίως όσον αφορά το 0,1% των πλουσιότερων της κοινωνίας.