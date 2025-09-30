Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοχειρίας

Ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στη Γαλλία, Εμανουέλ Μτετβά βρέθηκε νεκρός έξω από κεντρικό ξενοδοχείο του Παρισιού.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, ο 58χρονος πρέσβης, ο οποίος θεωρείται σημαντικό πολιτικό πρόσωπο στη χώρα του από την εποχή του αγώνα κατά του απαρτχάιντ στον οποίο έλαβε ενεργά μέρος, εκπαραθυρώθηκε από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου.

Η σύζυγος του δήλωσε τη Δευτέρα την εξαφάνιση του στις γαλλικές αστυνομικές αρχές λέγοντας ότι έλαβε ένα ανησυχητικό μήνυμα εκ μέρους του.

In front of the Hyatt Hotel in the Porte Maillot district of Paris, where South Africa’s ambassador to France, Nathi Emmanuel Mthethwa, was found dead this morning.

The circumstances of his death remain unclear, and French police have launched an investigation pic.twitter.com/LOTB14RLkO — Ibrahim Hamouz...إبراهيم حموز (@ibrahamouz) September 30, 2025

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην έρευνα, υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του/

Ειδικότερα, μία από τις πηγές αυτές είπε ότι ο 58χρονος διπλωμάτης έπασχε από κατάθλιψη και ενδέχεται να αυτοκτόνησε.

Ο Μτετβά είχε κλείσει δωμάτιο στον 22ο όροφο του ξενοδοχείου, το παράθυρο ασφαλείας του οποίου βρέθηκε παραβιασμένο, ανέφερε η εισαγγελία του Παρισιού.

Ο διπλωμάτης πρόσκειτο στο περιβάλλον του πρώην προέδρου της Νότιας Αφρικής Τζέικομπ Ζούμα.

Η έρευνα έχει ανατεθεί στην Ταξιαρχία Καταστολής της Παραβατικότητας Κατά Προσώπων (BRDP), η οποία είναι αρμόδια για αδικήματα εναντίον ευάλωτων ατόμων, όπως για διαδικτυακή παρενόχληση ή για εξαφανίσεις ενηλίκων.

Σύμφωνα με το Reuters, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Παρισιού αρνήθηκε να σχολιάσει. Οι κλήσεις προς την πρεσβεία της Νότιας Αφρικής έμειναν αναπάντητες. Υπάλληλος στη ρεσεψιόν του Hyatt δήλωσε ότι το ξενοδοχείο δεν θα κάνει κανένα σχόλιο.

Η ιστοσελίδα της πρεσβείας αναφέρει ότι ο πρέσβης Νκοσινάτι Εμμανουέλ «Νάτι» Μθεθούα υπήρξε υπουργός τεχνών και πολιτισμού της Νότιας Αφρικής από το 2014 έως το 2019, προσθέτοντας τον τομέα του αθλητισμού στο χαρτοφυλάκιό του από το 2019 έως το 2023.

Μεταξύ 2007-22 ήταν επίσης υψηλόβαθμο στέλεχος του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου (ANC), που κυβερνά τη Νότια Αφρική μετά τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές στη χώρα, το 1994. Την εποχή του απαρτχάιντ είχε ενταχθεί στη στρατιωτική πτέρυγα του ANC και είχε συλληφθεί όταν η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 1989, δύο χρόνια πριν από την πτώση του απαρτχάιντ.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής δήλωσε ότι είναι «ενήμεροι για τις δυσάρεστες αναφορές που αφορούν τον πρέσβη Νάτι Μθεθούα» και ότι θα εκδοθεί ανακοίνωση μόλις υπάρξουν επίσημες πληροφορίες.

«Οι συνθήκες του πρόωρου θανάτου του διερευνώνται από τις γαλλικές αρχές. Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής εκφράζει τα βαθύτατα και ειλικρινέστερα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του πρέσβη Μθεθούα, καθώς και στους φίλους και συναδέλφους του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου απέραντης θλίψης», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής σε ανακοίνωσή του.