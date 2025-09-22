Γαλλία και Σ. Αραβία οργανώνουν σύνοδο για τη λύση των δύο κρατών - ΗΠΑ και Ισραήλ μποϊκοτάρουν

Πολλές χώρες αναμένεται να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, μια κίνηση που ενδέχεται να προκαλέσει την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα μποϊκοτάρουν τη σύνοδο, προειδοποίησε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν, χαρακτηρίζοντάς την «τσίρκο». «Δεν πιστεύουμε ότι βοηθά. Πιστεύουμε ότι στην πραγματικότητα ανταμείβει την τρομοκρατία», δήλωσε την Πέμπτη.

Ως πιθανή απάντηση το Ισραήλ εξετάζει την προσάρτηση περιοχών της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, αλλά και τη λήψη μέτρων εις βάρος του Παρισιού, όπως έχουν επισημάνει Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Και η αμερικανική κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει ότι είναι πιθανό να υπάρξουν επιπτώσεις για τις χώρες που λαμβάνουν μέτρα εις βάρος του Ισραήλ, περιλαμβανομένης της Γαλλίας, ο πρόεδρος της οποίας Εμανουέλ Μακρόν είναι οικοδεσπότης της σημερινής συνόδου στη Νέα Υόρκη.

Η σύνοδος, που διεξάγεται λίγο πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πραγματοποιείται αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρεία, χερσαία, στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας, ενώ οι προοπτικές για την επίτευξη εκεχειρίας με τη Χαμάς μοιάζουν μηδαμινές.

Εν μέσω της εντατικοποίησης των επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα και της κλιμάκωσης της βίας από Ισραηλινούς εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αυξάνεται η αίσθηση του επείγοντος για την ανάληψη δράσης, προτού η λύση των δύο κρατών πάψει να είναι εφικτή.

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε επτασέλιδη διακήρυξη που περιγράφει «απτά, χρονικά δεσμευτικά και μη αναστρέψιμα βήματα» προς τη λύση δύο κρατών, καταδικάζοντας παράλληλα τη Χαμάς και καλώντας την να παραδοθεί και να αφοπλιστεί.

Οι επικρίσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ ήταν άμεσες, με τις δύο χώρες να χαρακτηρίζουν τη διακήρυξη επιβλαβή και διαφημιστικό κόλπο.

Προχωράει σε αναγνώριση και η Γαλλία

«Η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης δεν είναι μια αόριστη υπόσχεση για το μακρινό μέλλον, αλλά μάλλον ένας οδικός χάρτης που ξεκινά με τις βασικές προτεραιότητες: κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων και την απρόσκοπτη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», εξήγησε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Μόλις επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση των ομήρων, το επόμενο βήμα είναι ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα, το οποίο θα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων της Δευτέρας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Γαλλία ηγείται των προσπαθειών αυτών, με την ελπίδα ότι η ανακοίνωση του Μακρόν τον Ιούλιο ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος θα προσφέρει μεγαλύτερη ώθηση σε ένα κίνημα στο οποίο μέχρι πρότινος συμμετείχαν μικρότερες χώρες.

Ήδη χθες, Κυριακή, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία αναγνώρισαν ένα παλαιστινιακό κράτος. Η Γαλλία και πέντε άλλες χώρες αναμένεται να το πράξουν σήμερα.

Ορισμένες χώρες έχουν επισημάνει ότι θα υπάρχουν όροι και άλλες ότι η εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων θα γίνει σταδιακά και θα εξαρτηθεί από το πώς η Παλαιστινιακή Αρχή θα προχωρήσει στις υποσχέσεις της για μεταρρυθμίσεις.

Το Ισραήλ τονίζει ότι είναι αντίθετο σε αυτή την κίνηση και δεν εμπιστεύεται τον 89χρονο Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του για μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμό, όπως τις παρουσίασε σε επιστολή του προς τον Μακρόν νωρίτερα φέτος.

Τόσο ο Αμπάς όσο και άλλοι Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι θα πάρουν μέρος στη σύνοδο διαδικτυακά, καθώς οι ΗΠΑ, ένθερμη σύμμαχος του Ισραήλ, αρνήθηκε να τους χορηγήσει βίζα.

Παρά το γεγονός ότι ο Παλαιστίνιος πρόεδρος χαρακτήρισε την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους «ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», κάποιοι διπλωμάτες ανησυχούν για τα ισραηλινά αντίποινα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή, επανέλαβε χθες ότι δεν θα υπάρξει ένα παλαιστινιακό κράτος και απείλησε να επεκτείνει τον ισραηλινό εποικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Την ίδια ώρα δύο ακροδεξιοί υπουργοί της κυβέρνησής του, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ζητούν την προσάρτηση της περιοχής αυτής.

Ωστόσο, «δεν θα πρέπει να νιώθουμε τρομοκρατημένοι από τον κίνδυνο αντιποίνων, γιατί ό,τι και να κάνουμε, αυτές οι ενέργειες θα συνεχιστούν», επέμεινε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε συνέντευξή του στο AFP, αναφερόμενος στον πόλεμο στη Γάζα και την «ύπουλη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης».

Σύμφωνα με τον Μαξ Ρόντενμπεκ του International Crisis Group, κάθε διπλωματική προσπάθεια για την υποστήριξη των παλαιστινιακών δικαιωμάτων είναι «ευπρόσδεκτη», αλλά χωρίς «συγκεκριμένα μέτρα» που να τις συνοδεύουν, αυτές οι αναγνωρίσεις κινδυνεύουν να «αποσπάσουν την προσοχή από την πραγματικότητα, η οποία είναι η επιταχυνόμενη εξάλειψη της παλαιστινιακής ζωής στην πατρίδα τους».