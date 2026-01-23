Γαλλία: Καταψηφίστηκαν και οι δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί για τον Προϋπολογισμό του 2026

Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση καταψήφισε και τις δύο προτάσεις μομφής που κατέθεσαν κατά της κυβέρνησης το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός αντίστοιχα για την επίκληση του άρθρου 49 παράγραφος 3 του γαλλικού Συντάγματος που επιτρέπει στην κυβέρνηση να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς να προσφύγει στην ψήφο του κοινοβουλίου.

Στην προσπάθεια κατάρτισης προϋπολογισμού, ο Μακρόν έχει ήδη χάσει δύο κυβερνήσεις και έχει δει τη Γαλλία να βυθίζεται σε πολιτική αναταραχή σπάνιας έντασης από την ίδρυση της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας το 1958, του σημερινού πολιτειακού συστήματος της χώρας.

Καθώς η Γαλλία εξαρτάται από έναν έκτακτο μεταβατικό προϋπολογισμό που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος για να διατηρηθεί σε λειτουργία, ο Λεκονί προχώρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συναίνεση των Σοσιαλιστών να μην ανατρέψουν την κυβέρνηση σε περίπτωση προσφυγής στις ειδικές συνταγματικές εξουσίες.

Η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης που στήριξαν τον Λεκονί στην ψήφο εμπιστοσύνης θα «πληρώσουν το τίμημα» σε μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών εκλογών του Μαρτίου και των προεδρικών εκλογών του 2027.

«Μην νομίζετε ότι κανείς δεν σας παρακολουθεί. Ο γαλλικός λαός σας βλέπει και θα σας κάνει να το πληρώσετε στην κάλπη», είπε η Λεπέν στους βουλευτές πριν από την ψηφοφορία. «Όχι μόνο για την (δημοσιονομική) αφαίμαξη που τους επιβάλλετε, αλλά και για την ταπεινωτική διαδικασία που χρησιμοποιείτε».

Ο Λεκονί δήλωσε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν θα υπερβεί το 5% του ΑΕΠ, χαμηλότερα από το 5,4% του 2025, παραμένοντας ωστόσο σημαντικά πάνω από το όριο του 3% που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η δεύτερη πρόταση δυσπιστίας, που κατατέθηκε από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό (RN), έχει ακόμη μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας, καθώς οι βουλευτές της Αριστεράς ιστορικά αρνούνται να στηρίξουν προτάσεις του RN.

Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, η κυβέρνηση εκτιμά ότι ολόκληρος ο προϋπολογισμός θα έχει οριστικά εγκριθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Φεβρουαρίου.