Γαλλία: Η αντιπολίτευση απειλεί να ρίξει την κυβέρνηση Λεκορνί λόγω της Mercosur

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Γαλλία θα καταθέσουν πρόταση μομφής κατά της αδύναμης μειοψηφικής κυβέρνησης της Γαλλίας, ως απάντηση στην πιθανή έγκριση της εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ομάδες κρατών της Λατινικής Αμερικής (Mercosur).την Παρασκευή.

Το «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) δήλωσε ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής την Παρασκευή το πρωί, ενώ ο ακροδεξιός «Εθνικός Συναγερμός» (RN) θα καταθέσει επίσης πρόταση μομφής κατά του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις Βρυξέλλες.

Οι προτάσεις μομφής υπογραμμίζουν την εσωτερική πολιτική αντίδραση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με τη συμφωνία, καθώς προσπαθεί να περάσει τον ήδη καθυστερημένο προϋπολογισμό του 2026 από το κοινοβούλιο.

Φαίνεται απίθανο το RN και το LFI να συγκεντρώσουν αρκετές ψήφους στο κοινοβούλιο για να ανατρέψουν την κυβέρνηση, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί. Ωστόσο, οι απειλές τους υπογραμμίζουν την επικίνδυνη πολιτική ισορροπία στην οποία συνεχίζει να βρίσκεται η κυβέρνηση Μακρόν, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Τα μηνύματα στο εξωτερικό

Ο Μακρόν δηλώνει ότι η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της συμφωνίας Mercosur. Ωστόσο, η συνθήκη απαιτεί μόνο την υποστήριξη της ειδικής πλειοψηφίας των κρατών μελών της ΕΕ για να υπογραφεί η συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον νοτιοαμερικανικό συνασπισμό. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επικυρώσει τη συμφωνία.

Σε μια ανάρτηση στο X αργά την Πέμπτη, ο πρόεδρος του RN, Ζορντάν Μπαρντέλα, δήλωσε ότι η δέσμευση του Μακρόν να μην ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας ήταν απλώς μια στάση που ισοδυναμούσε με «προδοσία των Γάλλων αγροτών».

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X, η Μαρίν Λεπέν κάλεσε τον Μακρόν «να ανακοινώσει, εάν χρειαστεί, την αναστολή της συνεισφοράς της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι οι προτάσεις μομφής έστελναν αρνητικό μήνυμα στο εξωτερικό σε μια στιγμή που η Γαλλία θα έπρεπε να προσπαθεί να δείξει ενότητα για να πείσει τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και καθυστερούσε τις συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον προϋπολογισμό.

«Η υποβολή πρότασης μομφής σε αυτό το πλαίσιο... σημαίνει την επιλογή να αποδυναμωθεί η φωνή της Γαλλίας αντί να επιδειχθεί εθνική ενότητα για την υπεράσπιση της γεωργίας μας», έγραψε ο Λεκορνί στο X.

Προς έγκριση από την ΕΕ

Τα κράτη μέλη της ΕΕ αναμένεται να εγκρίνουν την Παρασκευή την υπογραφή της συμφωνίας, που είναι η μεγαλύτερη στα χρονικά.

Οι υποστηρικτές της, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ισπανία, υποστηρίζουν ότι αποτελεί ζωτικό μέρος της προσπάθειας της ΕΕ να ανοίξει νέες αγορές για να αντισταθμίσει τις απώλειες από τους αμερικανικούς δασμούς και να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα.

Οι αντίπαλοι, με επικεφαλής τη Γαλλία, τον μεγαλύτερο παραγωγό γεωργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα αυξήσει τις εισαγωγές φθηνών τροφίμων, υπονομεύοντας τους εγχώριους αγρότες.

Οι Γάλλοι αγρότες πραγματοποίησαν νέα διαμαρτυρία την Παρασκευή κατά της συμφωνία, με τρακτέρ να κινούνται αργά για να μπλοκάρουν την κυκλοφορία στον κύριο αυτοκινητόδρομο γύρω από το Παρίσι την Παρασκευή.