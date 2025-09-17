Γαλλία: Χωρίς «λευκό καπνό» η συνάντηση Λεκορνί με τους Σοσιαλιστές

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί «παραμένει πολύ ασαφής», δήλωσε ο πρώτος γραμματέας του Ολιβιέ Φορ μετά τη διαβούλευση με τον Γάλλο πρωθυπουργό.

Φεύγοντας από το Ματινιόν, η αντιπροσωπεία των Σοσιαλιστών, η οποία είχε συνομιλίες με τον Σεμπαστιάν Λεκορρύ για σχεδόν δύο ώρες, μίλησε στους δημοσιογράφους

Ο πρώτος γραμματέας του κόμματος, Ολιβιέ Φωρ, δήλωσε ότι υπενθύμισε εκτενώς στον Πρωθυπουργό τις προθέσεις του Σοσιαλιστικού Κόμματος και ότι «οι Γάλλοι πρέπει να δουν τη ζωή τους να αλλάζει».

«Ο Πρωθυπουργός παρέμεινε πολύ ασαφής σχετικά με τις προθέσεις του», σχολίασε επίσης, «δεν έχουμε καμία ένδειξη για το τι θα έκανε και παραμένουμε πολύ επιφυλακτικοί για το τι μπορεί να συμβεί».

Νωρίτερα, στον λογαριασμό του στο Χ, ο Ολιβιέ Φορ, έγραψε: «Είμαστε η φωνή του γαλλικού λαού... τέλος στις βάναυσες περικοπές, η συνεισφορά των πλουσίων, η αύξηση της αγοραστικής δύναμης, μια πραγματική οικολογική μετάβαση» και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει «καμία διαπραγμάτευση».

Ο Φορ προέτρεψε τον Λεκορνί να περάσει «από τα λόγια στις πράξεις: φόρος Ζουκμάν, αύξηση των καθαρών μισθών στα 2.000 ευρώ, αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων, οικολογική ανάκαμψη».

Οι Σοσιαλιστές θέλουν ο Λεκορνί να δεσμευτεί σαφώς στην υιοθέτηση βασικών στοιχείων των προτάσεών τους για τον προϋπολογισμό του 2026, δήλωσε ο σοσιαλιστής βουλευτής Φιλίπ Μπρουν.

Τα αιτήματα των Σοσιαλιστών περιλαμβάνουν την κατάργηση των αντιδημοφιλών αλλαγών του Μακρόν στις συντάξεις, την εισαγωγή ενός νέου φόρου περιουσίας και τη μείωση στο μισό των εξοικονομήσεων που πρότεινε ο Μπαϊρού για το 2026.

«Δεν θα διαπραγματευτούμε μέχρι να ανακοινωθούν πολύ σαφείς παραχωρήσεις», δήλωσε ο Μπρουν στο France Info. «Εξαρτάται από τον πρωθυπουργό να μας πει τι θέλει να πάρει από τις προτάσεις μας πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις».

Μια δημοσκόπηση του IFOP που δημοσιεύθηκε την Τρίτη έδειξε ευρεία δημόσια υποστήριξη για τις προτάσεις των Σοσιαλιστών, με το 86% να υποστηρίζει έναν νέο φόρο περιουσίας και το 66% να υποστηρίζει την αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων.

Ωστόσο, οι Σοσιαλιστές αντιμετωπίζουν μια δύσκολη και λεπτή διαδικασία εξισορρόπησης. Αν πιέσουν υπερβολικά, η πολιτική κρίση μπορεί να επιδεινωθεί και ο Μακρόν ίσως να μην έχει άλλη επιλογή από το να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές - ένα σενάριο που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν θα ευνοούσε την Αριστερά.

Ο Μπρουν είπε ότι οι Σοσιαλιστές είναι ανοιχτοί σε συμβιβασμούς, καθώς, όπως και άλλοι, δεν έχουν πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι νεοσύστατες επιχειρήσεις όπως η γαλλική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Mistral AI θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον προτεινόμενο φόρο περιουσίας, για να τους βοηθήσει να αναπτυχθούν.