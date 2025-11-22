Γαλλία: Αποτέλεσμα χωρίς προηγούμενο στην κάτω Βουλή για τον προϋπολογισμό - Απορρίφθηκε σχεδόν ομόφωνα

Οι Γάλλοι βουλευτές απέρριψαν σχεδόν ομόφωνα σε πρώτη ανάγνωση το σχέδιο προϋπολογισμού το κράτους το 2026 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σημειώνεται ότι, πρόκειται για μια έκβαση χωρίς προηγούμενο εδώ και δεκαετίες, γεγονός που αποτελεί άσχημο οιωνό για το εγχείρημα με σκοπό να έχει εγκριθεί πριν από το τέλος της χρονιάς.

Έπειτα από εβδομάδες διαλόγου, ενίοτε θυελλώδους, για τον φόρο κληρονομιάς και για τον φορολογικό συντελεστή των μεγάλων εταιρειών, 404 μέλη της κάτω Βουλής απέρριψαν την πτυχή των εσόδων - μόλις ένα τάχθηκε υπέρ - χωρίς καν να εξετάσουν την πτυχή των δημοσίων δαπανών.

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική διαδικασία στη Γαλλία, αυτό σημαίνει πως το κείμενο της κυβέρνησης επιστρέφει στη Γερουσία, που θα το εξετάσει την επόμενη εβδομάδα.

Και τα δύο σώματα πρέπει να συμφωνήσουν ώστε ο προϋπολογισμός να εγκριθεί χωρίς η κυβέρνηση να καταφύγει σε ειδικές συνταγματικές εξουσίες. Μόλις η Γερουσία ολοκληρώσει την εξέτασή του, μια μικτή επιτροπή θα επιχειρήσει να μεσολαβήσει για την επίτευξη συμβιβασμού.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά στο νομοσχέδιο, προκειμένου να κερδίσει την έγκριση των κομμάτων. Παρόλα αυτά, καμία κίνησή του μέχρι στιγμής δεν μοιάζει αρκετή για να ικανοποιήσει όλες τις παρατάξεις.

«Βρισκόμαστε μόλις στη μέση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και παραμένω πεπεισμένος ότι μπορεί να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η πλειονότητα των κοινοβουλευτικών ομάδων θα μπορέσει να βρει το αναγκαίο κοινό έδαφος, ώστε η χώρα μας να έχει προϋπολογισμό και να πορευτεί προς το 2026 με σταθερότητα και προβλεψιμότητα, για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες μας».

Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό έχουν καταστεί ολοένα και πιο δύσκολες από τότε που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία στις πρόωρες εκλογές της περασμένης χρονιάς, προκαλώντας ευρύτερη πολιτική αστάθεια.

Η μάχη για τον περσινό προϋπολογισμό είχε πυροδοτήσει μια πρόταση μομφής που οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ.

Καθοριστικός παράγοντας θα είναι το αν οι Σοσιαλιστές —ένα κρίσιμο «κεντρώο» μπλοκ— αποφασίσουν να καταψηφίσουν ή να απόσχουν από τα δύο νομοσχέδια του προϋπολογισμού που εξετάζονται, ώστε να εξασφαλιστεί η αναστολή μιας αντιδημοφιλούς μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού που η κυβέρνηση προτείνει ως παραχώρηση προς αυτούς.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, εάν το κοινοβούλιο δεν ενεργήσει έως τις αρχές Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση μπορεί να επιβάλει τον προϋπολογισμό με διάταγμα.