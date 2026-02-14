Διάσκεψη Μονάχου

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας παραμένει, τονίζοντας ότι «δυστυχώς, η επιθυμία είναι η ίδια».

Όπως είπε, το θέμα απασχολεί έντονα την Κοπεγχάγη, υπογραμμίζοντας ότι «η πίεση προς τη Γροιλανδία είναι απολύτως απαράδεκτη».

«Μιλάμε για απειλές, αλλά, όπως λέτε συχνά, ο λαός της Γροιλανδίας δεν έχει απειληθεί ποτέ στο παρελθόν από κανέναν, επομένως αυτή η πίεση είναι απαράδεκτη», ανέφερε.

Τόνισε ότι η Δανία είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ, αλλά «υπάρχουν, φυσικά, πράγματα στα οποία δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός», όπως ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.

Διευκρίνισε ότι η Κοπεγχάγη δεν θα υποχωρήσει σε αυτά τα ζητήματα, αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο συζητήσεων σε άλλους τομείς, όπως η αναθεώρηση της αμυντικής συμφωνίας του 1951 με τις ΗΠΑ, η οποία — όπως είπε — προσφέρει έναν «πολύ εύκολο» τρόπο για ισχυρότερη αμερικανική παρουσία στη Γροιλανδία.

«Δεν πιστεύουμε ότι το θέμα έχει κλείσει. Υπάρχει πλέον μια ομάδα εργασίας, θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να βρούμε λύση και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά υπάρχουν κόκκινες γραμμές που δεν θα ξεπεραστούν», πρόσθεσε.

Σε αυστηρή προειδοποίηση, η Φρεντέρικσεν υπογράμμισε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει ριζικά την ικανότητά της να διαχειρίζεται πολλαπλές κρίσεις ταυτόχρονα, καθώς «ο παλιός κόσμος δεν πρόκειται να επιστρέψει».

«Ξεχάστε την αντιμετώπιση μίας κρίσης κάθε φορά. Πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλες τις κρίσεις ταυτόχρονα», είπε.

Εξέφρασε, μάλιστα, την εκτίμηση ότι ορισμένες δυνάμεις επιχειρούν σκόπιμα να δημιουργούν πολλαπλές εντάσεις και συγκρούσεις ταυτόχρονα.

«Φοβάμαι ότι αποτελεί μέρος της στρατηγικής ορισμένων περιοχών του κόσμου να ρίχνουν ταυτόχρονα όσο το δυνατόν περισσότερες συγκρούσεις, συζητήσεις, tweets και μηνύματα στο τραπέζι, ώστε όλοι να τρέχουν σαν κοτόπουλα χωρίς κεφάλι», σημείωσε.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει πιο στρατηγική προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.