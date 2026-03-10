Fox News: Ο Τραμπ δήλωνει πως «είναι πιθανό» να μιλήσει με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών των ΗΠΑ με το Ιράν καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου.

Το αμερικανικό Fox News μετέδωσε δηλώσεις του Τραμπ που ανέφερε ότι «ουσιαστικά, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε άλλο, αν το καλοσκεφτείς. Αλλά θεωρώ πως είναι πιθανό (να υπάρξουν συνομιλίες με το Ιράν)».

O ίδιος επανέλαβε τη δυσαρέσκειά του για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δηλώνοντας στο Fox: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει ειρηνικά».

Επιπλέον, ο Τραμπ υποστήριξε πως «μετά την έναρξη της επίθεσης μας, εξουδετερώσαμε το 50% των πυραύλων τους»... «Εάν περιμέναμε ακόμα τρεις μέρες, πιστεύω πως θα δεχόμασταν επίθεση» συμπλήρωσε.

Trump said it is possible that he could talk to Iran.



“We sort of don’t have to speak anymore, you know, if you really think about it, but it’s possible.”



Source: Fox News pic.twitter.com/suKQjAdJSN — Clash Report (@clashreport) March 10, 2026

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), ο Τραμπ είπε πως εάν το Ιράν σταματήσει τη ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ τότε «θα δεχθεί από τις ΗΠΑ επίθεση που θα είναι 20 φορές σκληρότερη από ό,τι μέχρι τώρα. Επιπλέον, θα καταστρέψουμε εύκολα στόχους που θα κάνουν πρακτικά αδύνατη την ανασυγκρότηση του Ιράν ως έθνους» τόνισε ο Τραμπ.