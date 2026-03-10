Fox News: Ο Τραμπ δήλωνει πως «είναι πιθανό» να μιλήσει με το Ιράν
10/03/2026 • 13:26 / Τελευταία Ενημέρωση: 13:43
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών των ΗΠΑ με το Ιράν καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου.

Το αμερικανικό Fox News μετέδωσε δηλώσεις του Τραμπ που ανέφερε ότι «ουσιαστικά, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε άλλο, αν το καλοσκεφτείς. Αλλά θεωρώ πως είναι πιθανό (να υπάρξουν συνομιλίες με το Ιράν)».

O ίδιος επανέλαβε τη δυσαρέσκειά του για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δηλώνοντας στο Fox: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει ειρηνικά».

Επιπλέον, ο Τραμπ υποστήριξε πως «μετά την έναρξη της επίθεσης μας, εξουδετερώσαμε το 50% των πυραύλων τους»... «Εάν περιμέναμε ακόμα τρεις μέρες, πιστεύω πως θα δεχόμασταν επίθεση» συμπλήρωσε. 

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), ο Τραμπ είπε πως εάν το Ιράν σταματήσει τη ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ τότε «θα δεχθεί από τις ΗΠΑ επίθεση που θα είναι 20 φορές σκληρότερη  από ό,τι μέχρι τώρα. Επιπλέον, θα καταστρέψουμε εύκολα στόχους που θα κάνουν πρακτικά αδύνατη την ανασυγκρότηση του Ιράν ως έθνους» τόνισε ο Τραμπ.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

