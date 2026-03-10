Βρετανία: Στέλνει και δεύτερο πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Βρετανία προετοιμάζει ένα δεύτερο πλοίο για ανάπτυξη στη Μεσόγειο, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Άμυνας, καθώς είχε ήδη ανακοινωθεί ότι το HMS Dragon, ένα αντιτορπιλικό τύπου 45, προετοιμάζεται για ανάπτυξη.

Όμως, τώρα το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το RFA Lyme Bay προετοιμάζεται για ανάπτυξη «για θαλάσσιες αποστολές στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε πως «στο πλαίσιο συνετού σχεδιασμού, έχουμε λάβει την απόφαση να θέσουμε το RFA Lyme Bay σε αυξημένη ετοιμότητα ως προφύλαξη, σε περίπτωση που χρειαστεί να βοηθήσει σε θαλάσσιες αποστολές στην Ανατολική Μεσόγειο».

Το Lyme Bay είναι ένα αποβατικό πλοίο, εξοπλισμένο για να λειτουργεί ως πλατφόρμα αεροπορίας και διαθέτει ιατρικές εγκαταστάσεις.

Χρησιμοποιείται συχνά για ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές ανακούφισης από καταστροφές.