Προειδοποιήσεις της Τουρκίας στο Ιράν: Απαράδεκτες οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου

Οι παραβιάσεις του τουρκικού εναέριου χώρου από το Ιράν είναι απαράδεκτες, τόνισε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χάκαν Φιντάν, στον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγκτσί, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας.

Ο Φιντάν προειδοποίησε ότι η Άγκυρα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες ότι οι αεροπορικές άμυνες του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ένα δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, ο Αραγκτσί επέμεινε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας ότι οι πύραυλοι δεν προήλθαν από το Ιράν και είπε πως η Τεχεράνη διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.