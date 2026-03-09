Τουρκία: Αναχαιτίστηκε δεύτερος πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν από αμυντικές δυνάμεις του NATO που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ορισμένα από τα κομμάτια του πυραύλου που καταρρίφθηκε έπεσε στην περιφέρεια του Γκαζιαντέπ, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

«Βαλλιστικά πυρομαχικά που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και εισήλθαν στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκαν από τα στοιχεία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Ορισμένα τμήματα των πυρομαχικών έπεσαν σε άδειο οικόπεδο στη Γκαζιαντέπ» αναφέρει η ανακοίνωση.

«Θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για απειλές εις βάρος της Τουρκίας» υπογράμμισε το υπουργείο.

Türk Hava Sahasında Etkisiz Hâle Getirilen Balistik Füze ile İlgili Açıklama



Statement on the Ballistic Missile Neutralized in Turkish Airspace#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/im7LFpVOl7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2026

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για τη δεύτερη κατάρριψη πυραύλου από το Ιράν στην οποία προχωρά η Τουρκία από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η τουρκική προεδρία επαναλαμβάνει «έντονα την προειδοποίηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, ιδίως το Ιράν, να αποφύγουν ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια και τους αμάχους».