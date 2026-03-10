Η υποκλοπή κρυπτογραφημένων επικοινωνιών που εκτιμάται ότι προέρχονται από το Ιράν χτύπησε «καμπανάκια» στην Ουάσιγκτον και σύμφωνα με επείγουσα ειδοποίηση της κυβέρνησης, η οποία περιήλθε στην κατοχή του ABC News, η μετάδοση αυτή μπορεί να είναι «επιχειρησιακό σινιάλο» (operational trigger) για την ενεργοποίηση «κοιμώμενων πυρήνων» (sleeper assets) εκτός της ιρανικής επικράτειας.

Το σήμα εντοπίστηκε μέσω «προκαταρκτικής ανάλυσης σημάτων» και φέρεται να αναμεταδόθηκε μέσω πολλαπλών χωρών λίγο μετά τις 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα που ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η υποκλαπείσα μετάδοση ήταν αυστηρά κωδικοποιημένη και προοριζόταν για «κρυφούς αποδέκτες» που διαθέτουν το ειδικό κλειδί αποκρυπτογράφησης. Πρόκειται για μια μέθοδο επικοινωνίας που επιλέγεται για τη διαβίβαση οδηγιών σε πράκτορες, καθώς παρακάμπτει πλήρως το διαδίκτυο και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, καθιστώντας τον εντοπισμό της εξαιρετικά δύσκολο.

«Αν και το ακριβές περιεχόμενο αυτών των μεταδόσεων δεν μπορεί να προσδιοριστεί επί του παρόντος, η ξαφνική εμφάνιση ενός νέου σταθμού με διεθνή χαρακτηριστικά αναμετάδοσης επιβάλλει αυξημένη ετοιμότητα», αναφέρει η προειδοποίηση των αρχών.

Αν και το έγγραφο διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος συγκεκριμένη απειλή για κάποια τοποθεσία, δόθηκαν σαφείς οδηγίες στις υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς οι αρχές καλούνται να αυξήσουν την παρακολούθηση ύποπτων δραστηριοτήτων σε ραδιοσυχνότητες (RF), ενώ η ειδοποίηση στοχεύει στην πρόληψη ενεργειών από προτοποθετημένους πυρήνες που ενδέχεται να έχουν λάβει εντολές για χτυπήματα στη Δύση.

Αν επιβεβαιωθούν οι αναλύσεις των μυστικών υπηρεσιών, επαληθεύονται οι φόβοι που είχαν εκφράσει αξιωματούχοι αμέσως μετά το πλήγμα κατά του Ιράν. Η πιθανότητα χρησιμοποίησης κοιμώμενων κυττάρων για τη διεξαγωγή ασύμμετρων επιθέσεων ως απάντηση στον θάνατο του Χαμενεΐ αποτελεί πλέον την κύρια προτεραιότητα των αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών διεθνώς.